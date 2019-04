Filipínsky prezident sa vyhráža vyhlásením vojny Kanade, ak si neodvezie odpad

Duterte je známy ako politik, ktorý sa vyžíva v násilí.

23. apr 2019 o 22:06 SITA

BRATISLAVA. Filipínsky prezident Rodrigo Duterte v utorok pohrozil Kanade, že jej vyhlási vojnu, ak si okamžite neodvezie naspäť odpad, ktorý na základe vtedajšej dohody priviezli kanadské lode do Filipín v rokoch 2013 a 2014.

"Chcem, aby poslali loď. Radšej by si to mali odviezť sami, lebo inak vyplávam do Kanady sám a vyložím im tam ich odpad. Poďme bojovať proti Kanade! Vyhlásim im vojnu!" vyhlásil bojovne naladený Duterte, podľa ktorého sa jeho krajina stáva pre bohaté štáty smetiskom.



Duterte je známy ako politik, ktorý sa vyžíva v násilí, o masovom zabíjaní hovorí v pozitívnom zmysle slova a často odkazuje napríklad miestnym povstalcom a členom drogových gangov, že ich všetkých pozabíja a utopí v mori.



Práve kanadskí politici ho za jeho vyjadrenia najčastejšie kritizujú.



Duterte napríklad nedávno zisťoval, "prečo je stále nažive" bývalý šéf polície, ktorého začiatkom roka odvolal. Reagoval tak na jeho kritiku na svoju adresu.



Na kauzu znásilnenia austrálskej misionárky v meste, kde bol kedysi starostom, reagoval Duterte v minulosti vyhlásením, že on ako starosta mal byť "podľa správnosti medzi prvými".



Ženským členkám komunistických povstaleckých oddielov zase pohrozil, že im budú vojaci strieľať medzi nohy.

"Povedzte vojačkám, že toto je nový príkaz od šéfa: Nebudeme vás zabíjať. Iba vás strelíme do vagíny, takže, keď nebudete mať vagínu, budete nepoužiteľné," vyhlásil minulý rok Duterte.



Informácie pochádzajú z webstránky britskej mediálnej spoločnosti BBC a z archívu agentúry SITA.