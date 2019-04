Kushner opäť odsunul zverejnenie mierového plánu pre Blízky východ

Američania chceli mierový plán zverejniť po izraelských voľbách.

23. apr 2019 o 19:04 SITA

NEW YORK. Spojené štáty opäť odsunuli zverejnenie svojho dlho očakávaného mierového plánu pre Blízky východ, ktorého vypracovanie má na starosti poradca prezidenta Donalda Trumpa pre tento región a jeho zať Jared Kushner.

Naposledy Kushner začiatkom roka oznámil, že svoj plán zverejní po izraelských parlamentných voľbách.

Teraz, keď je už po nich, vyhlásil, že to bude najskôr až po skončení moslimského posvätného mesiaca ramadán. Ten sa v tomto roku končí 4. júna.



Agentúra The Associated Press (AP) pripomína, že Trumpova administratíva na tomto pláne, ktorý sama nazýva "plánom storočia", pracuje už dva roky a ešte stále ho nemá hotový.



Jediné, čo zatiaľ o novom americkom pláne pre Blízky východ preniklo na verejnosť, je to, že má klásť dôraz na hospodársky rozvoj palestínskych území.

Američania však podľa signálov, ktoré prenikajú z Bieleho domu, neplánujú podporiť vznik samostatného palestínskeho štátu, čo bude odklon od hlavnej línie, ktorú už niekoľko desaťročí preferuje medzinárodné spoločenstvo.