Mimozemšťan s vedrom na hlave zvažuje, či má kandidovať. Nechce pomôcť Farageovi

Postavička kandidovala už trikrát.

23. apr 2019 o 18:19 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. Doteraz vždy kandidoval len v okrskoch, kde stál proti úradujúcim konzervatívnym premiérom. Teraz si vybral iného súpera, najhlasnejšieho zástancu britského odchodu z Európskej únie Nigela Faragea.

Lord Buckethead, satirická postavička s kovovým vedrom na hlave ozvláštňujúca britské predvolebné súboje, oznámil, že sa o mesiac zúčastní ako kandidát na voľbách do Európskeho parlamentu.

Presvedčila ho na to podpora ľudí, ktorí sa mu cez internet vyzbierali na predvolebnú kauciu päťtisíc libier. Na účet mu prišlo viac ako 16-tisíc libier.

Keď ho toľkí prosia...

„Keďže ma toľkí ľudia žiadali, aby som kandidoval proti Farageovi vo voľbách do europarlamentu, múdry pozemšťan vytvoril tento link, kde sa môžete vyzbierať na kauciu. Budem súhlasiť s kandidatúrou, ak tam bude dosť peňazí? Moja odpoveď je áno!" napísal Lord Buckethead na twitteri svojim fanúšikom, keď sa zbierka len spúšťala.

V utorok však už mierne zaváhal a pustil sa do študovania volebného systému, ktorý nie je väčšinový podľa okrskov, ako to platí pri voľbách do britského parlamentu.