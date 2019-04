Konzervatívci chcú zmenť pravidlá, aby odvolali Mayovú

V súčasnosti nie je možné Mayovú donútiť k odchodu z funkcie.

23. apr 2019 o 14:12 ČTK

LONDÝN. Poslanci britskej vládnej Konzervatívnej strany opäť tlačia na premiérku Theresu Mayovú, aby oznámila dátum svojho odchodu z funkcie.

Podľa správy denníka The Telegraph konzervatívnej poslanci predsedníčke vlády povedali, že ju 12. júna z funkcie odvolajú, ak dovtedy sama nestanoví termín odchodu.

Zmena pravidiel pre Mayovú

Tím premiérky Mayovej sa v utorok opäť stretne s opozičnými labouristami, aby rokovali o ďalšom pláne odchodu Veľkej Británie z Európskej únie.

Podľa pravidiel Konzervatívnej strany teraz nie je možné Mayovú donútiť k odchodu z funkcie, lebo jedno straníckej hlasovanie o nedôvere v decembri už absolvovala a je tak na dvanásť mesiacov pred chránená pred ďalším odvolávaním.

Podľa denníka The Telegraph je ale príslušný stranícky výbor pripravený zmeniť pravidlá, ak to bude potrebné. Debata o zmene pravidiel sa má uskutočniť ešte v utorok večer.

Mayová stále bojuje za dohodu

Premiérka Mayová sa v utorok zúčastnila na prvom zasadnutí vlády po veľkonočných sviatkoch s cieľom dospieť k dohode o brexite v britskom parlamente. Žiadny výrazný krok k dohode sa však neočakáva.

Británia mala pôvodne Európsku úniu opustiť 29. marca, neodišla ale ani po odklade termínu na 12. apríla.

Mimoriadny summit krajín EÚ umožnil Británii zotrvať v EÚ do 31. októbra s tým, že môže odísť skôr, ak sa podarí v parlamente presadiť vlani dojednanú brexitovoú dohodu medzi Mayovou a Európskou úniou.

Mayová by chcela dohodu, ktorú poslanci už trikrát odmietli, parlamentom pretlačiť do 22. mája, aby sa Británia nemusela zúčastniť na voľbách do Európskeho parlamentu. Na tie sa pripravuje stále viac strán.

Po Strane pre brexit europoslanca Nigela Faraga v utorok oficiálne odštartuje kampaň aj Zmena pre Spojené kráľovstvo. Strana, ktorú vytvorilo jedenásť poslancov po svojom odchode z Konzervatívnej aj Labouristickej strany, sa označuje za "prirodzený domov" ľudí, ktorí si želajú zotrvanie Británie v EÚ.