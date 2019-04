Bizarné voľby na Ukrajine. Hádka na štadióne aj drogové testy

Favorit prezidentských volieb splýva so seriálovou postavou.

20. apr 2019 o 14:20 Lukáš Onderčanin

KYJEV, BRATISLAVA. Začalo to 83 centimetrov dlhým hlasovacím lístkom a skončilo to pompéznou a bizarnou debatou na kyjevskom Olympijskom štadióne, kde si dvaja favoriti vymieňali urážky.

Ukrajina si v nedeľu volí nového prezidenta. Päť rokov po revolúcii na majdane má najväčšiu šancu vymeniť Petra Porošenka komik a herec Volodymyr Zelenskyj. A to aj napriek tomu, že mnohí netušia, čo od neho očakávať.

Aké boli najväčšie bizarnosti ukrajinských volieb?

1. Sluha národa

Doterajší priebeh volieb v mnohom pripomínal komédiu Sluha národa, kde hrá Zelenskyj hlavnú postavu učiteľa Vasila Holoborodka, ktorý sa náhle stane ukrajinským prezidentom. Aj to, že Zelenskyj sa v kampani stieral rozdiely medzi skutočným kandidátom a seriálovou postavou, mu môže pomôcť vyhrať voľby.

Aj Zelenského vznikajúca politická strana sa volá Sluha národa. Navyše vďaka seriálu komik pomerne elegantne obchádzal volebné zákony. V čase volebného moratória pred prvým kolom totiž na jednom z najsledovanejších televíznych kanálov 1+1 začala nová séria tohto seriálu. V deň volieb dokonca seriál viackrát opakovali.

„Zelenskyj by bez kanálu 1+1 nikdy neuspel. Je to jasná politická reklama a kandidát by za ňu mal platiť zo svojho rozpočtu,“ tvrdí Oleksij Košel z Komisie ukrajinských voličov (CVU). To, že Zelenskyj je tvárou tohto kanála, mu však môže aj škodiť – mnohí ho obviňujú, že za ním stojí majiteľ televízie, oligarcha Ihor Kolomojskyj.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/JinkCAN6Bx0

2. Pridlhý zoznam

Do prvého kola prezidentských volieb sa prihlásilo 44 kandidátov. Volebná komisia preto musela vytlačiť siahodlhé hlasovacie lístky, merajúce až 83 centimetrov. Napokon si 31. marca Ukrajinci v prvom kole vyberali spomedzi 39 ľudí. Mnohé mená na zozname však odborníci označili za „technických kandidátov“.

Posledný prieskum Volodymyr Zelenskyj - 67,9 %

Petro Porošenko - 32,1 % Zdroj: KIIS, rozhodnutí voliči, 16.-17. apríl 2019

Títo kandidáti útočili na svojich súperov, najmä na Petra Porošenka a Juliu Tymošenkovú. Najviac takýchto kandidátov mal podľa webu Democracy House práve súčasný prezident Porošenko, väčšina z nich si postavila kampaň na útokoch na Tymošenkovú.

Na hlasovacom lístku sa tak napríklad objavil Jurij Tymošenko, ktorého iniciály a aj priezvisko mohli pri voľbe zmiasť Tymošenkovej podporovateľov. Tymošenková napokon v prvom kole neuspela, skončila tretia za Petrom Porošenkom.

3. Drogy a debata o debate

Keď sa do druhého kola prepracoval Zelenskyj s Porošenkom, súčasný prezident vyzval svojho protikandidáta na verejnú debatu. Zelenskyj sa totiž pred prvým kolom pomerne úspešne vyhýbal politickým diskusiám. Touto ponukou sa však na Ukrajine začala zdĺhavá diskusia o tom, kde, ako a prečo vlastne majú prezidentskí kandidáti spolu diskutovať.

Zelenskyj prevzal iniciatívu a Porošenkovu ponuku prijal – ak budú obaja diskutovať na Olympijskom štadióne v Kyjeve. Samotný štadión najskôr nikto neoslovil, potom sa niekoľko dní hovorilo len o vhodnom termíne. Zelenskyj tiež vyžadoval od Porošenka, aby obaja podstúpili test na drogy. Zelenskyj ho podstúpil na súkromnej klinike, Porošenkov test zase prebiehal na štadióne a bol vysielaný naživo.

Samotný termín a podmienky debaty sa však podarilo dohodnúť až na poslednú chvíľu. Zelenskyj najskôr žiadal, aby ju moderovala neúspešná kandidátka Julia Tymošenková, potom na debatu neprišiel a Porošenko tak na štadióne hovoril sám pre svojich podporovateľov.

Finálna debata sa napokon konala v piatok, dva dni pred voľbami. Začala ako rockový koncert a napokon z toho bola najmä výmena urážok oboch kandidátov. Na všetko sa priamo na štadióne pozeralo 22-tisíc divákov. Tábor Petra Porošenka mal pritom viac fanúšikov – no prezident spojil debatu aj s predvolebným mítingom a pozýval na štadión ľudí z celej krajiny.

Kandidáti kľačali na kolenách, keď hovorili o vojnových veteránoch a obviňovali sa z nekompetentnosti. Pre mnohých Ukrajincov však debata veľa nového nepriniesla. „Nebola to debata. Neviem, čo to bolo. Bolo to veľa bla, bla, bla...“ povedala pre rádio Slobodná Európa sklamaná diváčka Anastasia Mekhedová.

4. Po rusky či po ukrajinsky?

Nielen na debate, ale už aj počas kampane sa často riešila aj otázka jazyka. Volodymyr Zelenskyj totiž väčšinu času hovorí po rusky a voliči mu vyčítajú, že jeho ukrajinčina je nedostatočná.

Prečítajte si tiež: Patrioti, voľte mňa, nie Moskvu. Porošenko začína boj o záchranu

Aj počas prezidentskej debaty Zelenskyj prepínal medzi ukrajinčinou a ruštinou. „Je to dôkaz toho, že nehovorí plynule ukrajinsky a nie je schopný viesť ani konverzáciu v oficiálnom jazyku štátu,“ kritizuje ho na Twitteri analytička Ariana Gicová.

Väčšina ľudí na Ukrajine hovorí po ukrajinsky aj po rusky, ruština je však hlavným jazykom najmä na juhu, východe a niektorých častiach strednej Ukrajiny. Porošenko sa pritom v posledných rokoch aj zákonmi snažil viac pretláčať používanie ukrajinského jazyka. Teraz Zelenského jazyk využíva proti nemu.

Analytici si však nemyslia, že by Zelenského ruština mala až tak zásadný vplyv na jeho voličov. Posledné prieskumy ukazujú, že v nedeľu by Zelenskyj mohol získať až 72 percent hlasov. Výsledky by mali byť jasné v pondelok ráno, jasný náskok však môže už večer naznačiť výhru komika.