Zlá noc pre Derry, zavraždili novinárku. Mladý radikál chápe, prečo sa to deje

DERRY, BRATISLAVA. V Severoírskom Derry sú spomienky na tridsaťročné krvavé boje s britskou armádou stále živé, no pri vstupe do miestnosti cítiť, že tu je to ešte o úroveň vyššie.

Že nejde o spomienky ale intenzívne žitú súčasnosť.

Vlajky na podporu írskych politických väzňov sa miešajú s výzvami na bojkot izraelského tovaru, s heslami o palestínskom boji či so všadeprítomným kubánskym revolucionárom Che Guevarom.

Navonok ide najmä o suvenírový obchod, no v tomto malom dome kúsok od centra mesta sa nachádza aj miestna centrála radikálnej strany Soaradh.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Severoírsky podnikateľ: Kontroly po brexite? Vráti sa násilie

Do bočnej miestnosti za stôl s veľkou vlajkou hlásajúcou írsky, niekedy násilný boj za zjednotenie, nás vedie Paddy Galagher. Hovorca strany, dvadsiatnik s krátkym účesom a veľmi striktnými gestami. Krvavé 70. roky môže poznať len z počutia.

V niečom pripomína lídra Slovenských brancov, no kým oni sa pripravujú na vojnu, Gallagher verí, že vojna v Severnom Írsku stále prebieha. A neukončila ju ani mierová dohoda z roku 1998.

"Rozumiem, prečo sa násilie deje, ale, ak mám pravdu povedať, nie je mi príjemné," poznamenáva, aby sme si ho automaticky nespájali s teroristami.

Člen strany SOARADH Paddy Galagher. (zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

Branci v reálnej vojne

V Derry, ako miestni väčšinoví Íri volajú mesto oficiálne nazývané Londonderry, sú spomienky na nepokoje stále živé.

Najmä Krvavá nedeľa (Bloody Sunday), keď britskí vojaci v roku 1972 spustili paľbu do neozbrojených írskych demonštrantov a zabili štrnástich ľudí, je súčasťou kolektívnej pamäti.

Katolíckych Írov je v meste väčšina a prakticky každý, kto má viac ako 50 rokov pozná niekoho, kto tam zomrel, alebo ho zranili.

Takisto v spoločnosti prežíva silné delenie na katolíkov a protestantov verných britskej korune. Prakticky všetci však dúfajú, že násilie, ktoré ukončila Veľkopiatková dohoda z roku 1998 sa už nevráti.

A veľmi citlivo prežívajú, keď sa násilie vracia. Práve na Veľký piatok sa však zobudili so správou, že pri nepokojoch v mestskej časti Creggan zabili novinárku.

"Zlá noc pre Derry," písala mi hneď ráno Geena, ktorá vyrastala v čase nepokojov. "Nech odpočíva v pokoji."