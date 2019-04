Trumpova vláda zverejnila neúplnú verziu Muellerovej správy

Trump nemal žiadať mlčanlivosť v žiadnej časti Muellerovej správy.

18. apr 2019 o 19:30 TASR

WASHINGTON. Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov zverejnilo vo štvrtok zredigovanú verziu záverečnej správy z vyšetrovania podozrení, že Rusko zasahovalo do amerických prezidentských volieb z roku 2016.

Závery osobitného vyšetrovateľa Roberta Muellera, bývalého riaditeľa amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), odovzdali justičným výborom oboch komôr Kongresu a sprístupnili verejnosti na internetovej stránke rezortu spravodlivosti, informovala tlačová agentúra AFP.

Muellerovu správu nezverejnili úplne

Vláda prezidenta Donalda Trumpa zverejnila túto dlho očakávanú správu, hoci nie v úplnej podobe, po tom, ako ju Mueller v marci doručil ministrovi spravodlivosti Williamovi Barrovi.

Ten následne v liste adresovanom Kongresu i verejnosti zhrnul najdôležitejšie závery, pričom konštatoval, že Mueller nenašiel dôkazy o tom, že by sa súčasný prezident alebo jeho spolupracovníci "spolčili" s Ruskom alebo že by s ním "koordinovali" svoju činnosť s cieľom zasahovať do kampane pred prezidentskými voľbami v Spojených štátoch.

Predstavitelia opozičnej Demokratickej strany vtedy požadovali bezodkladné zverejnenie Muellerovej správy v plnom rozsahu.

Ministerstvo spravodlivosti tejto požiadavke teraz vyhovelo, niektoré časti 400-stranového dokumentu však zostali začiernené, aby boli chránené prebiehajúce vyšetrovania, ako aj z iných dôvodov.

Rusko zasahovalo, Američania sa nespolčili

Správa sa zameriava na otázku zasahovania Ruska do amerických volieb, ale aj na to, či v tom bola Trumpova kampaň nápomocná a či Trump následne snažil mariť vyšetrovanie.

Barr vo štvrtok vyhlásil, že ruská vláda "podporovala snahy o protizákonné zasahovanie" do prezidentských volieb v Spojených štátoch, ale nezistilo sa, že by americkí občania vrátane osôb spojených s Trumpovou kampaňou boli vinní zo spolčenia sa s Ruskom.

Na tlačovej konferencii tiež uviedol, že "dôkazy pripravené osobitným vyšetrovateľom nie sú dostatočné, aby sa mohlo konštatovať, že sa prezident dopustil marenia spravodlivosti".

Barr uviedol, že nemá "námietky" voči tomu, aby Mueller vypovedal o svojom vyšetrovaní pred Kongresom.

Podľa ministra sa prezident nedovolával zásady mlčanlivosti v prípade žiadnej z informácií v Muellerovej správe.