Severná Kórea za dohľadu Kima odpálila nový typ navádzanej strely

Vodca KĽDR uviedol, že vývoj strely má zásadný význam pri zvyšovaní bojovej sily.

18. apr 2019 o 6:18 (aktualizované 18. apr 2019 o 6:40) TASR

SOUL. Severokórejský vodca Kim Čong-un osobne dohliadol na odpálenie nového typu "taktickej navádzanej strely". S odvolaním sa na miestne médiá o tom v noci na štvrtok informovala agentúra AFP.

"Prednosťou" tejto zbrane sú "osobitý spôsob vedenia letu a zaťaženia účinnej hlavice", čo skúška aj potvrdila.

Agentúra AP s odvolaním sa na severokórejskú štátnu tlačovú službu KCNA dodala, že Kim si jej odpálenie pozrel na pôde akadémie obranných vied.

Podľa Kima má vývoj strely "zásadný význam pri zvyšovaní bojovej sily Kórejskej ľudovej armády."

Biely dom vo Washingtone uviedol, že o tejto správe vie, bezprostredne ju však nekomentoval, dodala AP.

Test sa zrejme netýkal zakázaných rakiet

KCNA ďalšie podrobnosti o zbrani neuviedla. Stredajší test sa však pravdepodobne netýkal zakázaných balistických rakiet stredného a dlhého doletu.

Ide však o prvý takýto test po približne pol roku a podľa AP by mohol značiť nespokojnosť so stagnujúcimi rokovaniami so Spojenými štátmi o jadrovom odzbrojení.

Oznámenie prišlo deň po tom, čo washingtonské Centrum pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS) informovalo, že zaznamenalo aktivitu v hlavnom jadrovom komplexe Pchjongjangu.