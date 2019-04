Každý štvrtý Brit by v eurovoľbách podporil Farageovu Stranu brexitu

Výsledok vyplýva z prieskumu verejnej mienky medzinárodnej spoločnosti YouGov.

17. apr 2019 o 20:54 TASR

LONDÝN. Nová strana euroskeptika Nigela Faragea by mohla v Británii zvíťaziť v májových voľbách do Európskeho parlamentu (EP).

Vyplýva to z najnovšieho prieskumu verejnej mienky medzinárodnej spoločnosti YouGov, o ktorého výsledkoch v stredu informovala agentúra DPA.

Odštartoval kampaň

Farageovu Stranu brexitu v tejto sondáži podporilo 27 percent z opýtaných Britov.

Podporu opozičnej Labouristickej strane deklarovalo 22 percent a za vládnu Konzervatívnu stranu sa vyslovilo 15 percent respondentov.

Ako ďalšia skončila v prieskume Strana zelených s deviatimi percentami a po nej nasledovala bývala Farageova Strana nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP), ktorú by podporilo sedem percent oslovených.

Farage odštartoval uplynulý piatok kampaň Strany brexitu, a to s prísľubom "demokratickej revolúcie", ktorá otrasie britskou politikou, čo sa má začať práve eurovoľbami.

Pri tejto príležitosti tiež uviedol, že britských voličov "podviedla" premiérka Theresa Mayová, ktorá podľa jeho slov nebola schopná za takmer tri roky od referenda o brexite dosiahnuť vystúpenie Británie z EÚ.

Druhý odklad brexitu

Farage je bývalým spoluzakladateľom a šéfom pravicovo-populistickej strany UKIP, ktorá sa výrazným spôsobom pričinila o úspešnosť referenda o vystúpení Británie z EÚ z júna 2016.

S UKIP sa však Farage koncom roka 2018 definitívne rozišiel. Odvtedy pôsobil v EP ako nezávislý poslanec. V marci 2019 sa stal lídrom novej Strany brexitu, ktorú začiatkom tohto roka založila bývalá hovorkyňa UKIP.

Mayovej sa podarilo minulú stredu na summite EÚ získať na poslednú chvíľu v poradí už druhý odklad brexitu. Lídri 27 členských krajín Únie stanovili za nový dátum vystúpenia Británie 31. október.

Ide o flexibilný termín, čo znamená, že Británia môže Úniu opustiť aj skôr, ak britský parlament schváli dohodu, ktorú Mayovej vláda uzavrela s Bruselom. Britskí poslanci však už túto dohodu trikrát odmietli.

Podmienkou odkladu je zároveň to, že ak bude Británia do 23. mája, keď začnú eurovoľby, stále členom EÚ, bude sa musieť na tomto hlasovaní zúčastniť. Ak by v takomto prípade voľby neusporiadala, došlo by 1. júna automaticky k brexitu bez dohody.