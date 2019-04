Česká polícia navrhla obžalovať Babiša v kauze Čapí hnízdo

Polícia odovzdala spis kauzy prokuratúre v Prahe.

17. apr 2019 o 20:29 SITA

PRAHA. Česká polícia odovzdala spis kauzy Čapí hnízdo prokuratúre v Prahe.

Hovorca Aleš Cimbala potvrdil portálu iDnes.cz informáciu, že polícia navrhuje obžalovať všetkých obvinených. Žalobca Jaroslav Šaroch si teraz musí materiály preštudovať. Následne rozhodne, či obžalobu podá.



Podľa Babiša ide o politickú kauzu.

"Nechápem, ako je možné, že v rámci živej kauzy majú novinári skôr informácie ako ľudia, ktorých sa to týka. Je to spolitizované a od samého začiatku to beriem ako organizovaný komplot," reagoval na nové informácie predseda vlády. Dodal, že nevidí dôvod, aby o záležitosti rokovala koalícia.

Prečítajte si tiež: Čapí hnízdo: Sociálni demokrati nezahlasujú za vlastnú vládu

Polícia rieši údajný podvod s päťdesiatmiliónovou dotáciou Európskej únie na stavbu rekreačného a konferenčného areálu Čapí hnízdo dlhšie ako tri roky.

Babiš, ktorý čelí obvineniu od októbra 2017, dlhodobo odmieta, že by sa okolo farmy dialo čokoľvek nezákonného.



Farma Čapí hnízdo patrila do prelomu rokov 2007 a 2008 do Babišovho Agrofertu, potom zmenila formu vlastníctva.

Vďaka zmene získala v korunách päťdesiatmiliónovú európsku dotáciu pre malé a stredné podniky. Po niekoľkých rokoch sa farma opäť vrátila do skupiny Agrofert.