Europarlament schválil posilnenie pohraničnej a pobrežnej stráže

17. apr 2019 o 20:41 SITA

BRATISLAVA. Európsky parlament (EP) v stredu schválil dohodu s ministrami členských štátov Európskej únie o posilnení Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže (Frontex), ktorá by mala zaistiť lepšiu ochranu vonkajších hraníc EÚ.

Dohoda by mala odstrániť existujúce nedostatky v činnosti agentúry a lepšie ju pripraviť na aktuálne výzvy v oblasti bezpečnosti a migrácie.

Za dohodu v stredu hlasovalo 403, proti nej 162 poslancov EP a 44 sa ich zdržalo hlasovania.



Stály desaťtisícový zbor pohraničnej a pobrežnej stráže EÚ by mal podporiť vnútroštátne orgány pri vykonávaní úloh v oblasti kontroly hraníc a návratovej politiky, ako aj v boji proti cezhraničnej kriminalite.

Počet operačných pracovníkov nového Frontexu by sa mal do roku 2021 zvýšiť na päťtisíc, stály desaťtisícový zbor by mal byť plne funkčný do roku 2027. Nariadenie počíta aj s vytvorením samostatnej rezervy, ktorá by mala byť nasadzovaná v núdzových situáciách.



Posilnený Frontex bude pomáhať členským štátom pri identifikácií občanov tretích krajín, ktorí sa na území EÚ nachádzajú neoprávnene, ako aj pri získavaní cestovných dokladov pre tieto osoby za účelom ich návratu do vlasti.



Posilniť by sa mala tiež spolupráca s krajinami za hranicami únie odstránením súčasného obmedzenia, ktoré Frontexu umožňovalo uzatvárať dohody iba s krajinami v bezprostrednom susedstve EÚ.



Informácie agentúre SITA poskytla tlačová atašé Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Soňa Mellak.