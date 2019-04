Zbierka na Notre-Dome a štedrosť boháčov vyvoláva odpor aj nadšenie

Francúzska vláda predloží návrh zákona, ktorý ustanoví podmienky pri spravovaní darov.

17. apr 2019 o 15:47 TASR

PARÍŽ. Francúzsky miliardár Francois-Henri Pinault, ktorý prisľúbil dar vo výške 100 miliónov eur na rekonštrukciu požiarom poškodenej katedrály Notre-Dame, sa vzdá akýchkoľvek prípadných daňových úľav.

Reagoval tak na polemiku, ktorá vo Francúzsku vznikla po tom, čo sa objavila správa, že darcovia veľkých finančných darov na obnovu katedrály by mohli mať až 60-percentnú úľavu na daniach.

Pinault rozhodnutie svojej rodiny oznámil v stredu prostredníctvom komuniké.

Dary na kostol, nezáujem o chudobu

Spomínanú polemiku vyvolali reakcie časti diskutérov na sociálnych sieťach. Najviac medializované bolo vyhlásenie Ingrid Levavasseurovej, ktorá bola iniciátorkou medzičasom už neexistujúcej kandidátskej listiny protivládneho hnutia žltých viest do volieb do Európskeho parlamentu.

Levavasseurová sa totiž v rozhovore pre spravodajskú televíziu BFM vyjadrila, že síce súcíti s tými, ktorých požiar katedrály ranil, ale vyzvala "vrátiť sa do reality".

Poukázala pritom na hnev vznikajúci na sociálnych sieťach v súvislosti so štedrými darmi veľkých spoločností a firiem, ktoré sa pritom roky nečinne prizerajú "sociálnej biede" vo Francúzsku, a pritom v priebehu jedinej noci dokázali prisľúbiť pre Notre-Dame "šialené prachy".

Toto slovné spojenie (vo francúzštine "un pognon de dingue") použil svojho času prezident Emmanuel Macron na margo objemov peňazí vkladaných štátom do sociálneho systému, čo však nemá očakávaný účinok. Dostalo sa mu za to vtedy kritiky, že hlava štátu by sa takto nemala vyjadrovať.

Nadšenie pre Notre-Dame

Prezident Hnutia podnikateľov Francúzska (MEDEF) Geoffroy Roux de Bézieux označil polemiku ohľadom darov a daňových úľav za "úbohú". Vysvetlil, že "zažívame okamih zjednotenia národa. Takéto polemiky sú úbohé".

Vyzdvihol "fantastickú mobilizáciu zo všetkých strán" na pomoc katedrále. Podľa jeho slov vyzbieraná suma môže ešte v priebehu stredy dosiahnuť miliardu eur. "Toto nadšenie treba podporovať," zdôraznil Geoffroy Roux de Bézieux.

Na rekonštrukciu Chrámu Matky Božej poputuje aj zisk z veľkonočnej lotérie, uviedla podľa denníka Le Parisien Stéphane Pallezová, prezidentka stávkovej spoločnosti Francaise des jeux (FDJ).

Vláda pripravuje zákon o spravovaní darov

Aj bežní Francúzi majú možnosť prispieť na rekonštrukciu katedrály, hoci aj malou čiastkou. Reťazec supermarketov Monoprix totiž svojim zákazníkom ponúka možnosť zaokrúhliť cenu za svoj nákup.

Takto získané peniaze poputujú do nadácie Fondation de France, informoval v stredu na svojom webe denník Le Parisien.

Francúzska vláda venovala prakticky celé svoje stredajšie zasadnutie práve plánom na rekonštrukciu požiarom poškodeného chrámu.

Jedným z jeho výsledkov je aj plán vyhlásiť medzinárodnú architektonickú súťaž na vyriešenie problému, ako a či vôbec nahradiť vysokú štíhlu vežu, tzv. sanktusník, ktorý sa pri požiari zrútil, pričom pri páde preboril strechu chrámovej lode.

Premiér Édouard Philippe okrem toho oznámil, že vláda na budúci týždeň predloží návrh zákona, ktorý ustanoví transparentné podmienky pri spravovaní darov od fyzických aj právnických osôb. "Zvolili sme systém stimulov, ktorý bude vyhovovať väčšine," uviedol.