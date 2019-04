Vlaky sú v znovu cool. A tak môžeme snívať aj o rýchlej ceste do Bratislavy

Nové trate sa začnú stavať v roku 2025.

17. apr 2019 o 14:21 Jindřich Šídlo

Autor je komentátorom webu Seznam.cz.

Dve najväčšie české mestá Prahu a Brno od seba delí presne dvesto kilometrov - a minimálne dve hodiny cesty. Keď budete mať šťastie, samozrejme. Ale skôr ho mať nebudete, pretože diaľnicu D1 medzi nimi - známu tiež ako Highway to Hell - už šesť rokov opravujú a ešte niekoľko rokov budú.

Preto do Brna chodievame radšej pohodlne vlakom. Trvá to dve a pol hodiny. Do Bratislavy ešte o o hodinu a pol dlhšie.

Čo je, poďme si úprimne povedať, v roku 2019 úplne šialené.

Normálne by bol čas do Brna maximálne hodinku, do Bratislavy deväťdesiat minút. Znovu, nebol by to žiaden zázrak, bolo by to normálne.

A teraz tradičná novinárska finta: našťastie, malo by sa to už čoskoro zmeniť...