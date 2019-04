V Nemecku zadržali muža podozrivého z členstva v Islamskom štáte

Existuje podozrenie z náborovej činnosti.

17. apr 2019 o 11:09 TASR

BERLÍN. Nemecké úrady zadržali v stredu muža, ktorý je podozrivý, že na Blízkom východe bojoval v radoch extrémistickej organizácie Islamský štát a následne pre túto džihádistickú skupinu robil v Nemecku nábor nových členov.

Informoval o tom agentúra AP.

Podľa spolkovej prokuratúry 28-ročného muža, ktorého v súlade s nemeckými zákonmi identifikovali len ako Volkana L., zadržali v Hamburgu a obvinili z členstva v zahraničnej teroristickej organizácii.

Volkan L. je podozrivý, že v novembri 2013 vycestoval do Sýrie, kde sa pripojil k IS a absolvoval vojenský výcvik. V marci 2014 sa údajne vrátil do Nemecka, kde pôsobil ako náborový dôstojník IS.

Podozrivý je tiež, že v lete 2014 sprostredkoval kontakt medzi nemenovaným nemeckým občanom so záujmom o členstvo v IS a jedným bojovníkom tejto v tom čase silnej teroristickej skupiny v Sýrii.