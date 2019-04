Vnútri strany sa našiel súper pre Trumpa. Čakajú primárky aj republikánov?

Úradujúci prezidenti primárky neprehrávajú.

16. apr 2019 o 17:33 Matúš Krčmárik

WASHINGTON, BRATISLAVA. Ak to skupina republikánov, ktorá kritizuje prezidenta Donalda Trumpa, myslí vážne, mala by sa zamerať na postavenie silného protikandidáta v primárkach, v ktorých si strana bude na budúci rok vyberať kandidáta na amerického prezidenta.

Je síce malá šanca, že by ho ktokoľvek mohol v tomto vnútrostraníckom hlasovaní poraziť, no nakoniec by to mohlo viesť k tomu, že Trump o rok a pol prezidentský post neobháji,píše pre USA Today komentátor Dick Meyer.

"Samozrejme, história je v Trumpovej ére chabým sprievodcom americkou politikou, no ak chcú kritickí republikáni zachrániť krajinu pred druhým funkčným obdobím Donalda Trumpa, mali by sa pozrieť dozadu," píše Meyer.

Kto má súpera, nakoniec prehrá

Pripomína rok 1976, keď sa republikánskemu prezidentovi Geraldovi Fordovi v primárkach postavil Ronald Reagan. Vtedy ešte nevyhral, no viedlo to k Fordovej porážke v prezidentských voľbách.

Biely dom po ňom obsadil demokrat Jimmy Carter. Aj ten mal o štyri roky medzi demokratmi silného súpera. Kandidoval člen vplyvnej rodiny Ted Kennedy, a dopadol rovnako ako Ford – primárky Carter vyhral, celkový súboj už nie. A do Bieleho domu sa dostal práve Reagan.

Republikánskeho súpera mal v roku 1992 aj George H. W. Bush, rovnako prezidentský postoj neobhájil. A naopak, keď Bill Clinton, George W. Bush či Barack Obama svoj post obhajovali, strana neponúkla žiadneho relevantného súpera a schválenie ich nominácie bolo skôr formalitou.

Do súboja s Trumpom sa teraz prihlásil prvý kandidát.