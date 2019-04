Tuskov odkaz europoslancom: Nezabúdajte, že brexit sa dá zrušiť

Tusk nechce prestať snívať o lepšej a jednotnej Európe.

16. apr 2019 o 17:31 TASR

ŠTRASBURG. Predseda Európskej rady Donald Tusk v utorok poslancov Európskeho parlamentu (EP) vyzval, aby nezabúdali na "sen", že Británia by sa svojich snáh opustiť Európsku úniu mohla vzdať.

Píše o tom agentúra Reuters.

Tusk sníva o obrate Británie

Tusk zároveň zákonodarcov požiadal, aby vyčerpanie spôsobené rokovaniami o brexite neviedlo k unáhlenému rozhodnutiu o odchode.

Tusk podľa svojich slov reagoval na slová lídra jednej z členských krajín z minulotýždňového mimoriadneho summitu v Bruseli, ktorý "rojkov" varoval, aby si nemysleli, že "proces brexitu je možné zvrátiť".

"V tejto pomerne ťažkej chvíli v našich dejinách potrebujeme rojkov a rojkov. Nemôžeme sa poddať fatalizmu. Aspoň ja neprestanem snívať o lepšej a jednotnej Európe," povedal Tusk vo svojom prejave.

Tusk sa v minulosti opakovane vyjadril, že Británia má stále možnosť zostať v EÚ, pripomína Reuters.

Podľa Reuters nebolo bezprostredne jasné, ktorého lídra mal Tusk na mysli.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron však na minulotýždňovom summite podporoval len niekoľkotýždňový odklad, počas ktorého by sa Británia mala rozhodnúť, či Úniu opustí na základe dohodnutých podmienok alebo bez nich.

Tusk zároveň povedal, že so Spojeným kráľovstvom by sa počas prechodného obdobia v prípade, že sa zúčastní na voľbách do EÚ, nemalo zaobchádzať ako s členom EÚ "druhej kategórie", uviedla na svojom webovom portáli stanica Sky News.

Brexit opäť odložili

Šéf Európskej rady sa podľa Sky News vyjadroval k minulotýždňovému rozhodnutiu lídrov EÚ, ktorí Británii poskytli odklad brexitu do 31. októbra.

"Jedným z následkov nášho rozhodnutie je, že Británia na budúci mesiac zorganizuje voľby do Európskeho parlamentu," povedal.

Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker sa v utorok takisto prihovoril k poslancom a uviedol, že EÚ je "pripravená" na možnosť, že Británia ju opustí na konci októbra a bez dohody.

Dodal však, že Brusel nemôže nič získať z narušenia, ktoré to Británii spôsobí.