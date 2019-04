Všetci sme s Parížom, svet reaguje na požiar Notre-Dame

Na požiar reagovali v Bruseli, Berlíne i Londýne.

15. apr 2019 o 23:02 ČTK

PARÍŽ. Útechu aj rady ponúkli svetoví politici Francúzom v reakcii na rozsiahly požiar katedrály Notre-Dame v Paríži, ktorá je symbolom mesta i celej krajiny.

Podporu vyjadrila Francúzsku napríklad nemecká kancelárka Angela Merkelová, predseda Európskej rady Donald Tusk, ale aj Vatikán. Americký prezident Donald Trump navrhol, aby sa hasiči pokúsili bojovať s ohňom zo vzduchu.

"Notre-Dame v Paríži je Notre-Dame celej Európy," napísal na twitteri Tusk. "Dnes sme všetci s Parížom," dodal.

"Parížsky Notre-Dame patrí celému ľudstvu. Aký smutný pohľad!" napísal zasa na twitteri predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker.

Nemecká kancelárka označila katedrálu, známu tiež ako Chrám Matky Božej, za "symbol Francúzska a našej európskej kultúry". "Horiaca Notre-Dame zasiahla aj naše srdce," uviedol nemecký šéf diplomacie Heiko Maas.

Americký prezident Trump vyjadril nad požiarom zdesenie. "Je to strašné pozerať sa na masívny požiar katedrály Notre-Dame v Paríži. Možno by sa dali na uhasenie použiť lietajúce vodné cisterny. Je potrebné konať rýchlo," napísal na twitteri šéf Bieleho domu. Neskôr označil katedrálu za "súčasť našej kultúry, súčasť nášho života" a vyjadril obavu, že vyhorí do základov.

"V myšlienkach som dnes večer s francúzskym ľudom a s bezpečnostnými zložkami, ktoré bojujú s hrozivým požiarom katedrály Notre-Dame," uviedla britská premiérka Theresa Mayová. Starosta Londýna Sadiq Khan uviedol, že jeho mesto stojí "v zármutku po boku Paríža".

Vatikán vyjadril "šok a smútok" nad požiarom, ktorý zničil "symbol kresťanstva vo Francúzsku a vo svete". Uistil, že v modlitbách je s obyvateľmi francúzskej metropoly aj s tými, "ktorí robia všetko, čo je možné, aby sa postavili tejto dramatickej situácii".

Taliansky premiér Giuseppe Conte označil požiar za "ranu do srdca pre Francúzov a pre nás, Európanov". Francúzov aj Parížanov uistil o svojej podpore napríklad aj rakúsky prezident Alexander Van der Bellen a kancelár Sebastian Kurz alebo španielsky premiér Pedro Sánchez.

"A pretože sám prešiel skúškou utrpenia, vie prispieť na pomoc tým, na ktorých skúšky prichádzajú," citoval na twitteri z Biblie hovorca českého prezidenta Miloša Zemana Jiří Ovčáček. "Buďme v modlitbách s Parížom," dodal.

Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) vo svojej reakcii uviedla, že "stojí na strane Francúzska pri záchrane a obnove" tejto parížskej pamiatky, ktorá je "neoceniteľným dedičstvom".

Generálna riaditeľka UNESCO Audrey Azoulayová povedala, že jej organizácia sleduje snahy o uhasenie požiaru. Katedrála Notre-Dame v Paríži, ktorej história siaha do 12. storočia, bola pridaná na zoznam svetového dedičstva UNESCO v roku 1991, dodala Azouzlayová podľa AFP.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý medzičasom prišiel na miesto udalosti, na twitteri napísal, že v súvislosti s požiarom "cíti žiaľ celý národ". "Moje myšlienky sú so všetkými katolíkmi a všetkými francúzskymi občanmi," dodal šéf Elyzejského paláca.