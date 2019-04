Pulitzerovu cenu získali denníky za články o Trumpových aférách

Cenu dostali aj denníky The Wall Street Journal a The New York Times.

16. apr 2019 o 1:10 ČTK

Donald Trump.(Zdroj: TASR/AP)

NEW YORK. Pulitzerovu cenu získali newyorské denníky The Wall Street Journal a The New York Times za články o americkom prezidentovi Donaldovi Trumpovi, financiách jeho rodiny a Trumpových údajných aférach so ženami. Za zahraničné reportáže bol ocenený tím AP, ktorý pôsobil v Jemene, a novinári Reuters, ktorí písali o situácii v Barme a za údajné neoprávnené držanie štátnych dokumentov boli odsúdení na sedem rokov do väzenia.

Daňové machinácie aj vojna v Jemene The Wall Street Journal bol, pokiaľ ide o vnútroamerické spravodajstvo, ocenený za články týkajúce sa bývalého Trumpovho právnika Michaela Cohena, ktorý údajne v roku 2016 uplatil dve bývalé Trumpová milenky, aby mlčali o pomere s budúcim prezidentom a neohrozili jeho šance na volebné víťazstvo. Denník The New York Times bol ocenený za články o údajných daňových machináciách a podvodoch z 90. rokov, vďaka ktorým sa terajší prezident dostal k mnohomiliónovému majetku po svojom otcovi. Novinári agentúry AP získali cenu za zahraničné reportáže, v ktorých informovali o násilnostiach a utrpení obyvateľov Jemenu zmietaného občianskou vojnou. Reportérka Maggie Michaelova spolu s fotografom a kameramanom strávili v Jemene rok. V sérii reportáží okrem iného popisovali, ako ľudia v niektorých častiach Jemenu musia jesť listy, pretože sa k nim kvôli skorumpovaným úradníkom nemôže dostať humanitárnu pomoc. Odsúdení novinári Porota Kolumbijskej univerzity ocenila za zahraničné reportáže aj novinárov agentúry Reuters, ktorých práca ich stála slobodu. Dvaja barmskí novinári písali o téme prenasledovaného moslimského menšinového etnika Rohingov. Vlani v septembri boli odsúdení na sedemročné väzenia za neoprávnené držanie tajných štátnych dokumentov. Ich odsúdenie kritizovali Spojené štáty, Európska únia i rad ďalších krajín a organizácí pre ľudské práva, ktoré vyzvali na okamžité a bezpodmienečné prepustenie novinárov. Pulitzerove ceny, ktoré sa udeľujú od roku 1917, sú považované za vrchol amerických žurnalistických ocenení.