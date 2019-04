Vláda skladala sľub dva dni po sebe, sobotňajšia ceremónia sa nevydarila

Premiér a ministri zabudli odrecitovať časť slávnostnej prísahy.

14. apr 2019 o 21:25 SITA

RAMALLÁH. Nová palestínska vláda skladala sľub do rúk prezidenta Mahmúda Abbása počas tohto víkendu nie raz, ale až dvakrát. Prvýkrát sa honosná ceremónia za účasti štábov najväčších svetových médií konala v sobotu, no nedopadla úplne úspešne.

Až po jej skončení totiž ktosi prišiel na to, že nový premiér ani 22 ministrov jeho vlády neodrecitovali celú povinnú prísahu. Vláda na čele s premiérom tak celú ceremóniu na rovnakom mieste absolvovala znovu aj v nedeľu, s tým rozdielom, že na druhýkrát už jej členovia pridali v rámci sľubu aj konštatovanie, že budú "verní ľudu a národnému odkazu" Palestínčanov, uvádza agentúra The Associated Press (AP).

Nová palestínska vláda by podľa prvých reakcií analytikov mala byť priaznivo naklonená hľadaniu zmieru s Izraelom, na druhej strane by mala mať ešte väčšie rozpory s militantným hnutím Hamas, ktoré ovláda palestínske Pásmo Gazy.

Premiérom novej vlády, ktorá vďaka rozkolu medzi Hamasom a Abbásovým hnutím Fatah bude mať pod kontrolou iba Západný breh Jordánu, sa stal Muhammad Ištajíh. Ide o dlhoročného palestínskeho vyjednávača, ktorý sa zúčastňoval na rokovaniach o riešení situácie na Blízkom východe a je zástancom dialógu s Izraelom.