Vo fínskych voľbách predbežne vyhrávajú sociálni demokrati

Výsledky sa ešte môžu výraznejšie meniť.

14. apr 2019 o 21:08 SITA

HELSINKI. Nedeľňajšie fínske parlamentné voľby sa podľa predbežných výsledkov skončili bez väčších prekvapení.

Na prvom mieste skončila opozičná Sociálnodemokratická strana Fínska (SDP) pod vedením Anttiho Rinnea, ktorá podľa neúplných výsledkov získala 18,9 percenta hlasov. Na druhom mieste so ziskom 17,2 percenta je proeurópska Strana národnej koalície (KOK) ministra financií Petteriho Orpu, ktorá bola v doterajšej vláde menším koaličným partnerom.

Až za ňou nasleduje dominantný subjekt súčasnej vlády, Fínska strana stredu (KESK) premiéra Juhu Sipiläho si ziskom 15,4 percenta. Tá v roku 2015 jednoznačne vyhrala voľby so ziskom 21,1 percenta hlasov, momentálne však nemá isté ani to, či sa udrží na tretej priečke, keďže tesne za ňou nasleduje so ziskom 15,1 percenta euroskeptická a nacionalistická strana Fíni (PS), v minulosti známa pod menom Praví Fíni.

Do parlamentu by sa mala určite dostať aj Zelená liga (VIHR), ktorá podľa neúplných výsledkov získala 11,4 percenta hlasov.

Výsledky sa ešte môžu výraznejšie meniť, zatiaľ je zrátaných len 36 percent odovzdaných hlasov.

Podľa posledných predvolebných prieskumov mala našliapnuté do nového parlamentu aj Ľavicová aliancia (VAS), ktorá sa pohybovala okolo deviatich percent, a šancu prekročiť prah zvoliteľnosti mala aj Švédska ľudová strana vo Fínsku (SFP) a Kresťanskí demokrati (KD).