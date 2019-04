Macron sa stretol s oboma súpermi v ukrajinských voľbách

13. apr 2019 o 10:57 SITA

PARÍŽ. Francúzsky prezident Emmanuel Macron prijal v piatok večer v Elyzejskom paláci oboch súperov v nadchádzajúcom druhom kole prezidentských volieb na Ukrajine, ktoré sa uskutoční budúcu nedeľu.

"Mali sme veľmi konštruktívnu konverzáciu. Bolo mi cťou stretnúť sa s pánom Macronom," uviedol po rokovaní favorit súboja o post ukrajinského prezidenta Volodymyr Zelenskyj. Jeho súper, súčasný ukrajinský prezident Petro Porošenko, volil podobné slová a novinárom povedal, že mu "bolo cťou stretnúť sa s naozajstným priateľom Ukrajiny".

Macron sa k stretnutiam s ukrajinskými prezidentskými kandidátmi nevyjadril.

Porošenko pricestoval do Paríža z Berlína, kde ho prijala nemecká kancelárka Angela Merkelová. Tá sa po stretnutí vyhla priamej odpovedi na novinársku otázku, či jej stretnutie s Porošenkom znamená, že mu vyjadruje podporu v ukrajinských prezidentských voľbách. Nemecká kancelárka na to odvetila len toľko, že sa so súčasným ukrajinským prezidentom stretáva pravidelne.

Merkelovej hovorca Steffen Seibert neskôr potvrdil, že stretnutie kancelárky s Porošenkovým súperom Zelenským "momentálne nie je plánované".

Zelenskyj, ktorý doteraz nikdy nevykonával žiadnu politickú funkciu, no prezidenta Ukrajiny si už zahral v obľúbenom televíznom seriáli, získal v prvom kole volieb viac než 30 percent hlasov, zatiaľ čo Porošenko si zabezpečil vyše 16-percentnú podporu.

Podľa aktuálneho prieskumu verejnej mienky zverejneného vo štvrtok má Zelenskyj pred ruhým kolom 61-percentnú podporu voličov, zatiaľ čo za Porošenka plánuje hlasovať 24 percent opýtaných.