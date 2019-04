Navracanie migrantov do Mexika môže pokračovať, rozhodol súd

Žiadateľov o azyl môžu posielať späť do Mexika, aby tam počkali na výsledok.

13. apr 2019 o 8:14 TASR

SAN DIEGO. Americký federálny odvolací súd v piatok dočasne pozastavil výkon predbežného opatrenia, ktoré vydal iný súd v neprospech regulácie umožňujúcej orgánom Spojených štátov posielať žiadateľov o azyl naspäť do Mexika, aby tam čakali na výsledok svojho azylového konania.

Informovala o tom tlačová agentúra AP.

Predbežné opatrenie vydané začiatkom týždňa federálnym súdom v Kalifornii malo vstúpiť do platnosti práve v piatok, vláda prezidenta Donalda Trumpa však proti nemu podala odvolanie.

Trojčlenný senát odvolacieho súdu teraz určil lehotu do budúceho utorka, aby skupiny obhajujúce občianske slobody predložili argumenty, prečo by malo byť spomínané predbežné opatrenie uplatnené. Vláda má zase do stredy vyargumentovať súčasnú politiku voči azylantom, ktorú zaviedla v januári.

Na základe tejto politiky môžu byť žiadatelia o azyl posielaní späť do Mexika, aby tam počkali na výsledok svojho azylového konania v Spojených štátoch.

Podľa sudcu, ktorý rozhodol o pozastavení navracania, ide o porušovanie amerického práva, keďže sa nezohľadňujú nebezpečenstvá, ktorým migranti v Mexiku čelia. Trumpova vláda však označila takýto prístup za nesprávny a ohrozujúci verejnosť v čase humanitárnej krízy na americko-mexickej hranici.