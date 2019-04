Maďarsko žiada obnovenie práv Maďarov vysťahovaných z Československa

V Budapešti si pripomenuli udalosti z roku 1947.

12. apr 2019 o 20:39 TASR

BUDAPEŠŤ. Pamätným dňom Maďarov vysťahovaných z Československa si v piatok v Budapešti pripomenuli udalosti z roku 1947.

Predseda zahraničného výboru parlamentu Zsolt Németh z vládnej strany Fidesz pri tejto príležitosti povedal, že bude presadzovať obnovenie práv vysťahovaných Maďarov, informovala agentúra MTI.

Vyradenie princípu kolektívnej viny

Na podujatí Rákocziho združenia Németh pripomenul, že Maďarsku sa podarilo vo vzťahu so Srbskom dosiahnuť vyradenie princípu kolektívnej viny z právneho systému. To isté by sa podľa neho mohlo podariť aj vo vzťahu so Slovenskom.

"Všetky práva, ktorých boli pozbavení Maďari vysťahovaní z Československa, by mali byť obnovené. Ide tu o ich majetok, štátne občianstvo, menšinové a spoločenské práva, ako aj o ich základné ľudské práva," dodal Németh.

Zároveň avizoval, že sa v tejto záležitosti obráti na prezidentov Slovenska i Maďarska.

Vysťahovali takmer stotisíc Maďarov

Poslanci maďarského parlamentu 5. decembra 2012 rozhodli, že 12. apríl bude pamätným dňom Maďarov vysťahovaných z Československa v roku 1947. V tento deň po ukončení druhej svetovej vojny sa totiž začalo s ich vysťahovaním z južného Slovenska.

"Maďarský parlament považuje za dôležité dôstojne si spomenúť na takmer 100.000 Maďarov, vylúčených z Československej republiky vplyvom Benešových dekrétov, a podporuje organizovanie spomienkových podujatí a prípravu vzdelávacích materiálov, ktoré súvisia s vysťahovaním Maďarov z Felvidéku," uvádza sa v zdôvodnení rozhodnutia o pamätnom dni.

Felvidék je maďarský termín pre tzv. Hornú zem - historické pomenovanie časti Rakúsko-Uhorska, zhodujúcej sa s územím dnešného Slovenska.