Severoírsky podnikateľ: Hranica po brexite by sa stala terčom, nedá sa ubrániť

Fleming si myslí, že dohoda prejde.

12. apr 2019 o 17:44 Matúš Krčmárik

George Fleming riadi rodinnú firmu na výrobu poľnohospodárskych strojov, ktorá zamestnáva 150 ľudí. Donedávna viedol obchodnú komoru v severoírskom meste Derry. Pre SME hovorí o tom, ako sa pripravoval na brexit, ako sú prepojené komunity na oboch stranách hranice, či hrozí obnovenie konfliktu a prečo sa pevná hranica nikdy nebude dať ustrážiť.

Stretávame sa v deň, keď sa mal podľa posunutého termínu udiať tvrdý brexit. Čo by ste v tom prípade robili práve teraz?

„Colné kontroly by vyrástli len štyri míle (6,4 kilometra) odtiaľto. Som dosť starý na to, aby som si pamätal, ako to vyzeralo s kontrolami na hraniciach na začiatku 90. rokov. Museli sme zastaviť pri severoírskej kontrole, ukázať papiere, spracovali ich. Potom sme sa posunuli o 50 metrov na írsku kontrolu a tam vybavili všetky papiere. To trvalo od pol hodiny, ak neboli rady, do dvoch, troch hodín. Bol to veľmi prácny a pomalý proces.“

Boli ste pripravení na to, že toto sa môže vrátiť už tento piatok?

„Nemyslel som si, že sa to stane teraz. Pamätáme si byrokraciu z minulosti, ale teraz by to nebolo rovnaké. Nové technológie by proces v mnohom zjednodušili. Teraz vyvážame po celej Európe, do Austrálie, na Nový Zéland. Vypĺňame formuláre o tom, čo kam predávame, v praxi by to pre nás znamenalo len rozšírenie týchto papierovačiek. Skrátka, museli by sme sa prispôsobiť.“

Zažili ste ako firma niečo podobné?

„Naša rodinná firma má už viac ako 150 rokov, som štvrtá generácia majiteľov. Môj starý otec sa narodil v Británii, ktorej súčasťou bolo vtedy Írsko. Keď mal 40, prišlo k rozdeleniu na Írsko a Severné Írsko, vtedy sa musel prispôsobiť naozaj tvrdej hranici. Môj brat stále pracuje v pôvodnom sídle, ktoré je len štyri míle odtiaľto, no už je v Írsku. Rozdelili sme si firmu, aby sme sa prispôsobili tvrdej hranici medzi Írskom a Severným Írskom a s tým súvisiacej byrokracii. Prispôsobili by sme sa aj teraz.“

Pripravovali ste sa v posledných mesiacoch na tvrdý brexit?

„V Írsku som sa obzeral po pozemkoch a ak by vznikli naozaj veľké byrokratické problémy, otvoril by som menšiu továreň za hranicou. Stále však platí Veľkopiatková dohoda z roku 1998, ktorá zaručuje otvorenú hranicu medzi Írskom a Severným Írskom. Tohto sa musí držať britská, írska vláda aj Európska únia.“

Napriek tomu sa o hranici vedie hlavný spor.

„Zatiaľ sa nestalo nič, čo by menilo súčasný stav. Ak budeme mať pevnú hranicu, začne sa rozpadať mierová dohoda.