Farage chce ísť do eurovolieb s novou stranou Brexit

Strana bude mať podobný program ako UKIP.

12. apr 2019 o 13:51 SITA

LONDÝN. Britský europoslanec Nigel Farage oznámil, že jeho nová strana Brexit (Brexit Party) bude mať podobný program ako jeho stará strana, avšak budú tam "obrovské rozdiely", čo sa týka jej zloženia.

Kandidátmi strany do volieb do Európskeho parlamentu budú podľa jeho slov najmä podnikatelia a "úspešní ľudia, ktorí chcú vrátiť dôveru v britskú politiku".

Farage tiež povedal, že jeho bývalá Strana nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP) dovolila krajnej pravici, aby ju ovládla a jej "značka je teraz pošpinená".

UKIP však tvrdí, že strana Brexit je pre Faragea "iba prostriedkom", aby sa dostal do europarlamentu.



Britská premiérka Theresa Mayová sa s predstaviteľmi Európskej únie dohodla na odklade brexitu do 31. októbra. To znamená, že Veľká Británia sa pravdepodobne zúčastní aj na eurovoľbách naplánovaných na 23. mája.

Farage bol hlavným podporovateľom odchodu Veľkej Británie z únie v čase referenda v roku 2016.

V europarlamente zastupuje britskú euroskeptickú stranu UKIP, ktorej bol dlhoročným predsedom.

Medzičasom však už jej rady opustil na protest proti jej súčasnému smerovaniu. Strana Brexit vznikla v januári 2019 a Farage je jej predsedom.