Veriaci sa po útoku na Novom Zélande boja chodiť do mešít

Moslimovia sú stále vystrašení.

12. apr 2019 o 11:40 TASR

CHRISTCHURCH. Štyri týždne po masakre v dvoch mešitách v novozélandskom meste Christchurch nemajú tamojší moslimskí veriaci silu prekonať svoj strach a prísť na tradičné piatkové modlitby, píše agentúra AFP.

"Stále sú veľmi vystrašení," povedal pre AFP Ibrahim Abdelhalim, imám z mešity v štvrti Linwood.

"Normálne by sme čakali okolo 100, teraz je to okolo 30," povedal v súvislosti s návštevnosťou na modlitbách. Pripustil, že tamojšia moslimská komunita nevie, ako obnoviť vo veriacich dôveru.

Útok otriasol komunitou

Pred štyrmi týždňami, v piatok 15. marca, zaútočil 28-ročný Austrálčan a samozvaný biely rasista Brenton Tarrant automatickými zbraňami v mešite Al Noor v centre mesta a vzdialenejšej mešite Linwood. Muž zastrelil 50 ľudí a ďalšie desiatky zranil.

Novozélandskou moslimskou komunitou otriasol tento týždeň ďalší prípad. V tričku s nápisom prezidenta USA Donalda Trumpa 33-ročný muž pokrikoval hanlivé slová na veriacich v mešite Al Noor.

Daniel Nicholas Tuapawa sa neskôr pred súdom priznal. Vyhlásil však, že si na incident, ktorý zaznamenali kamery, nepamätá a konal pod vplyvom svojej duševnej choroby.

Imám Abdelhalim vysvetlil, že i keď sa mnoho veriacich do mešít vrátiť chce, "vybavuje sa im to živo v pamäti - a to nie je dobré".

Ohrozenie pretrváva

Novozélandská polícia zverejnila mesiac po útoku oznámenie, podľa ktorého stupeň národného ohrozenia ostáva "vysoký". A to napriek tomu, že podľa predpokladov útočník konal sám.

V súvislosti s bezpečnostnými obavami pristúpili v tomto toku úrady k výraznému zníženiu spomienkových podujatí pre verejnosť pri príležitosti každoročných osláv dňa Anzac.

Deň Austrálsko-novozélandského armádneho zboru (Anzac Day) je na konci apríla každoročným spomienkovým podujatím viažucim sa na prvú veľkú bitku prvej svetovej vojny za účasti armád týchto dvoch tichomorských štátov.

Obmedzili predaj a držbu zbraní

Prísne opatrenia zaviedla vláda aj v zbrojnom priemysle. Do platnosti vstúpil nový zákon zakazujúci predaj a vlastníctvo poloautomatických zbraní armádneho typu a veľkokapacitných zásobníkov.

Týka sa aj poloautomatických brokovníc s odnímateľnými zásobníkmi a brokovníc s viac než piatimi nábojmi.

Vláda v piatok pokryla potenciálnu medzeru v zákone tým, že zákon rozšírila tak, aby zahŕňal aj zákaz vývozu poloautomatických zbraní, zásobníkov a ich častí.

"Takéto zmeny sú dôležité, aby nedochádzalo k vývozu zbraní zakázaných na Novom Zélande do ďalších krajín, kde by mohli predstavovať podobné riziko," povedal podpredseda novozélandskej vlády Winston Peters.