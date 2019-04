Konečné výsledky volieb môžu ešte viac posilniť Netanjahua

Izrael čaká na konečné výsledky parlamentných volieb.

11. apr 2019 o 16:40 SITA

JERUZALEM. Izrael vo štvrtok s napätím čaká na konečné výsledky utorňajších parlamentných volieb.

Tie totiž ukážu, aká silná bude povolebná pozícia súčasného premiéra Benjamina Netanjahua a jeho strany Likud.

Nacionalisti nemajú nič isté

Stále nie je jasné, či hranicu, potrebnú na vstup do parlamentu, ktorá je v Izraeli 3,25 percenta, prekročí aj radikálna nacionalistická strana Nová pravica ministra školstva Naftaliho Bennetta.

Ak sa jej podarí dostať do parlamentu, Netanjahu a jeho prirodzení spojenci, ku ktorým sa radí aj Nová pravica, budú mať v parlamente výraznú väčšinu a môžu pohodlne sformovať vládu.



Aj v prípade, ak sa Nová pravica do parlamentu nedostane, bude mať väčšinu Netanjahuov tábor, nie však už tak výraznú. Konečné výsledky izraelských parlamentných volieb by mali byť k dispozícii vo štvrtok večer.



Podľa neúplných výsledkov sa voľby skončili remízou medzi Netanjahuovým Likudom a hlavnou opozičnou silou, umiernenou centristickou stranou Modrá a biela. Obe tieto strany by mali získať v 120-člennom izraelskom Knesete zhodne 35 kresiel.



Modrá a biela však napriek tomu už v stredu uznala porážku, keďže Netanjahuov Likud má oveľa bližšie k sformovaniu koalície.

Nacionalistické a ultraortodoxné strany, ktoré sú tradičnými spojencami Likudu, zaznamenali oveľa lepší výsledok ako prirodzení partneri Modrej a bielej, ako je napríklad umiernená ľavicová Strana práce.

Zostavovanie vlády

Izraelský prezident Reuven Rivlin v stredu oznámil, že budúci týždeň sa začne postupne stretávať s lídrami strán, ktoré sa dostali do parlamentu.

Na základe týchto rozhovorov potom poverí jedného z nich zostavením budúcej vládnej koalície.

Väčšinou táto voľba padne na predsedu víťaznej strany, prípadne toho politika, ktorý má najväčšiu šancu zostaviť stabilnú koalíciu. Poverený politik má potom na zostavenie vlády 42 dní.



Úplnou novinkou bude v tomto volebnom období to, že rozhovory prezidenta s lídrami jednotlivých strán budú prenášať naživo v televízii. Ako prezident v stredu oznámil, toto rozhodnutie padlo "v záujme transparentnosti" celého procesu.