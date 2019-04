Taliansky odborník varuje pred mafiou na východe Európy

Talianska mafia sa čoraz viac zameriava na krajiny na východe Európy.

11. apr 2019 o 14:33 TASR

RÍM. Taliansky odborník na mafiu Cristiano Tomassi upozorňuje, že talianska mafia, ktorej prítomnosť v Nemecku, Francúzsku či Španielsku je známa už dávnejšie, sa zameriava na členské štáty Únie na východe Európy.

Tomassi - plukovník karabinierov pôsobiaci na talianskom Národnom riaditeľstve pre vyšetrovanie mafie (DIA) - v rozhovore pre agentúru AFP pripomenul, že na Slovensku bola v súvislosti s vyšetrovaním vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice odhalená prítomnosť ľudí blízkych kalábrijskej mafii 'Ndrangheta, ktorých cieľom bolo profitovať z európskych dotácií.

Je všeobecne známe, že sicílska Cosa Nostra operuje v Austrálii, Kanade či USA, iné mafie sa však tiež globalizujú, pričom krajiny Únie sú ich "top destináciou".

Čoraz viac sa zameriavajú na východ

Ako uvádza európska organizácia Europol, Európu z dôvodu globálneho dosahu trestnej činnosti najviac ohrozujú tri hlavné skupiny - sicílska Cosa Nostra, neapolská Camorra a kalábrijská 'Ndrangheta.

Prečítajte si tiež: Mafiáni v New Yorku sa zobúdzajú, zavraždili jedného z bossov

Ich moc spočíva v tom, že kontrolujú a využívajú svoje územie i komunitu ľudí a majú spojencov v administratívnych pozíciách nielen priamo na mieste, ale aj ďaleko od území, ktoré ovládajú.

Taliansky expert upozornil, že talianska mafia sa čoraz viac zameriava na krajiny na východe Európy.

Okrem Kuciakovho prípadu to podľa neho dokazuje aj nedávna policajná operácia voči klanu, ktorý v Rumunsku investoval do stavebných spoločností, kúpeľov či kultúrneho dedičstva. Išlo o kapitál vo výške 250 miliónov eur.

Tomassi dodal, že v reakcii na nové skutočnosti bola DIA v posledných rokoch nútená rozšíriť svoju pôsobnosť z Nemecka, Francúzska a Španielska ďalej do krajín východnej Európy.

Podľa Tomassiho totiž "mafiáni uvažujú ako ekonómovia" - vedia, že ekonomický rast i perspektívy rozvoja sú v krajinách na východe EÚ dokonca vyššie než v prosperujúcom Nemecku.

Majú obrovské množstvo peňazí

Mafia podľa neho disponuje neuveriteľným objemom peňazí napríklad kvôli maržiam, ktoré má na obchodovanie s drogami.

Prečítajte si tiež: Omertu menia za instagram. Camorru polícia nedokáže poraziť

Veľké sumy peňazí získava aj z nelegálnych hazardných hier, pričom svoje operácie v tomto sektore presúva do Rakúska, Holandských Antíl, Panamy, Rumunska a Španielska, "kde je zákon najvýhodnejší z hľadiska daní".

Tieto finančné prostriedky mafiánom umožňujú rozširovať svoje územia. Tomassi pripomenul prípad z konca marca, keď rakúski a talianski policajti odhalili sieť pašerákov zbraní pre neapolskú mafiu Camorra.

Známy je aj prípad z decembra 2018, keď bolo v šiestich rozličných krajinách zadržaných 90 osôb podozrivých z napojenia na kalábrijskú mafiu 'Ndrangheta.

Dodal, že mafie si v rozličných európskych mestách kupujú celé štvrte, pričom upozornil, že tento fenomén predstavuje značné nebezpečenstvo.

"Prečo sa zdá, že sa v týchto štvrtiach nič nedeje, prečo sú také pokojné? Lebo je tam kontrola mafie. Nie je to však poctivá kontrola. Je to ako rakovina, ktorá sa šíri. A tam, kde je rakovina, už nie je život," vyhlásil Tomassi. Dodal, že v týchto štvrtiach síce "nie je drobná kriminalita, ale ani zdravá ekonomika".

DIA každý štvrťrok zverejňuje správy o činnosti mafie. V tej poslednej napísala, že mafia "znečisťuje finančné a úverové prostredie, narúša hospodársku súťaž a hladké fungovanie trhov pomocou nástrojov, ktoré sú svetu legálne podnikajúcich ľudí cudzie, uprednostňuje aktivity 'načierno' a praktiky na optimalizáciu daní.

Mafii sa počas krízy darí lepšie

V správe sa tiež konštatuje, že keď nastáva hospodárska kríza - ako to bolo v posledných rokoch v Európe -, mafii sa darí infiltrovať ešte ľahšie.

Prečítajte si tiež: Talianska polícia zatkla jedného z najhľadanejších mafiánskych vodcov

"Mafiáni hľadajú malých podnikateľov (ktorí sa ocitli) v problémoch. Takých, čo majú problém získať pôžičku od banky, ktorá žiada záruky... Mafia požičia peniaze a od toho okamihu firma skončila - skôr alebo neskôr sa dostane pod palec mafie, ktorá stále navyšuje svoj kapitál, a napokon majiteľa z firmy úplne vytlačí," povedal Tomassi.

Podľa jeho slov "žiadny čestný podnikateľ, holandský, francúzsky, nemecký, nebude nikdy schopný konkurovať takejto sile."

Európska komisia v nadväznosti na odborné správy DIA vytvorila koncom minulého roka novú pracovnú skupinu Únie zameranú predovšetkým na boj proti talianskym organizovaným zločineckým skupinám.

Zameriavať sa má aj na zločinecké siete z eurázijskej oblasti a Albánska.

Odborníci vedia, že mafia je konceptom založeným na rodine, moci, rešpekte a území. Práve tieto faktory im súčasne sťažujú infiltráciu do klanov.

"Keď ste mafián, je to navždy," dodal Tomassi. Je to voľba životného štýlu a to je to, čím sa "bežný organizovaný zločin" líši od mafie.