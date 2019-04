Slovensko bolo podľa Pellegriniho za čo najdlhšie posunutie brexitu

Slovenský premiér dúfa, že je to posledný odklad.

11. apr 2019

BRUSEL. Slovensko bolo na mimoriadnom summite venovanému brexitu za čo najdlhší odklad odchodu Veľkej Británie z Európskej únie.

Po bruselskom zasadnutí, ktoré trvalo do druhej nadránom, to povedal premiér Peter Pellegrini.

Lídri sa dohodli na odklade do 31. októbra.

Británia teraz musí usporiadať voľby do Európskeho parlamentu a takisto sa počas tohto obdobia musí správať zodpovedne a neblokovať návrhy týkajúce sa budúcnosti Európskej únie.

Ak by Británia voľby neusporiadala, odíde bez dohody k 1. júnu.

Pellegrini verí, že do konca októbra nebudú na stole také návrhy, ktoré by mohla Británia zablokovať.

Musia usporiadať eurovoľby

Šéf slovenskej vlády chce, aby sa únia už konečne venovala svojim reformám a veciam týkajúcim sa obchodu s krajinami ako napríklad Čína či India.

„Ak bude Spojené kráľovstvo v dňoch 23. až 26. mája, teda počas eurovolieb, ešte stále členskou krajinou a dovtedy neratifikuje dohodu o vystúpení, bude musieť usporiadať voľby do EP. Ak by si túto povinnosť nesplnili, vystúpia automaticky k 1. júnu 2019 bez dohody,“ povedal Pellegrini.

Lídri takisto trvajú na tom, že dohodu o vystúpení nie je možné otvoriť a opätovne o nej rokovať.

„Zároveň očakávame, že do definitívneho rozhodnutia o budúcnosti Veľkej Británie sa budú správať zodpovedne v rokovaniach a budú robiť všetko pre to, aby nekomplikovali fungovanie EÚ,“ vysvetlil podmienky predĺženia premiér.

Čo sa stane, ak by Británia tento záväzok nedodržala, nevedel povedať.

„Treba si uvedomiť, že budeme mať jeden alebo dva summity, kde by mohlo dôjsť k blokovaniu nejakých vecí. Zas nepočítam, že na jednom summite by niekto vedel tak vážne ohroziť budúcnosť EÚ. Nerobil by som z toho osobne nejakú drámu,“ dodal.

Pellegrini kritizuje, že každý summit je o brexite

Hoci lídri súhlasili s odkladom do konca októbra, k brexitu sa vrátia aj na júnovom summite. Koniec októbra zvolili preto, že od novembra by mala fungovať nová Európska komisia, v ktorej už Londýn nebude mať svojho zástupcu.

Pellegrini však chce, aby sa v júni venovali dôležitejším veciam, ako brexitu.

„Veľmi radi by sme sa už venovali problémom Európy a jej budúcnosti. Prestáva nás už baviť, že každý summit je venovaný z väčšej časti brexitu a opomíname agendu, ktorú máme na stole,“ povedal.

Podľa neho takými témami sú napríklad obchod, budúci rozpočet EÚ či konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Macron bol proti dlhému odkladu brexitu

Britská premiérka Theresa Mayová žiadala odklad do konca júna, predseda Európskej rady Donald Tusk bol za ročný flexibilný odklad.

Najtvrdšiu pozíciu zastával francúzsky prezident Emmanuel Macron, aj vďaka nemu sa ročný odklad posunul na október.

Pellegrini dúfa, že je to posledný odklad, zároveň je ale podľa neho v záujme Slovenska, aby Londýn neodišiel bez dohody.

„Vzhľadom na náladu, ktorá vládla, si myslím, že by bolo dobré, ak by sme už neboli postavení pred rozhodovanie o ďalšom termíne,“ pokračoval Pellegrini.

Na stole sú podľa neho všetky možnosti, aj to, že by po dohode s opozičnými labouristami mohla Británia ostať v colnej únii.

Práve zotrvanie v colnej únii je podmienkou lídra opozície Jeremyho Corbyna, s ktorým teraz Mayová rokuje o podpore pri schválení dohody o odchode. Túto dohodu, ktorú európska dvadsaťsedmička schválila ešte v novembri 2018, totiž nepodporujú ani všetci poslanci jej vlastnej Konzervatívnej strany.

Ďalšie predĺženie sa týka aj volieb do Európskeho parlamentu na Slovensku. Británia mala pôvodne odísť 29. marca a podľa prepočtov kresiel v europarlamente malo mať Slovensko o jeden mandát navyše.

Keďže sa však Británia podľa všetkého na voľbách zúčastní, Slováci budú mať spočiatku terajších 13 poslancov, keď Spojené kráľovstvo Úniu, a teda aj europarlament opustí, dodatočne k nim nastúpi 14. poslanec.