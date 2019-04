Únia dala Mayovej viac času, brexit sa opäť posúva

Aké podmienky dostala Británia a kedy presne odíde?

11. apr 2019 o 0:49 Lukáš Onderčanin

BRUSEL, BRATISLAVA. Nebol to 29. marec a nebude to ani 12. apríl. Veľká Británia naďalej zostáva súčasťou Európskej únie, aj takmer tri roky od referenda o brexite.

Lídri členských štátov čiastočne vyhoveli britskej premiérke Therese Mayovej. Finálny termín brexitu sa presúva na 31. október 2019.

Mayová prišla do Bruselu žiadať o to, aby sa termín brexitu odsunul z tohto piatka na koniec júna. Sľubovala, že dovtedy sa britský parlament dohodne. Únia sa však obávala, že nezhoda medzi vládnymi konzervatívcami a labouristami bude trvať naďalej a Mayová by zase v júni prišla žiadať o nový termín.

Debata v Bruseli trvala niekoľko hodín, blokovalo ju najmä Francúzsko. Čo sa na nej dohodlo, čo to znamená pre EÚ a eurovoľby, bude druhé referendum a rezignuje Mayová?

1. Čo schválili lídri členských štátov EÚ?

Spojené kráľovstvo by malo z Európskej únie odísť do 31. októbra 2019. Posúva sa tak piatkový termín a britský parlament má čas na schválenie dohody, ktorú ešte v novembri priniesla z Bruselu premiérka Mayová. V júni by sa podľa agentúry Reuters malo o tomto termíne opäť rokovať.

Británia sa však musí zapojiť do volieb do európskeho parlamentu 23. mája. Ak by sa to nestalo, musí odísť bez dohody k 1. júnu.

Mayová sa samozrejme bude snažiť odísť čo najskôr - halloweensky termín je len poslednou možnosťou.

2. Prečo nevyhoveli Mayovej požiadavke?

Theresa Mayová chcela, aby sa brexit predĺžil do konca júna. Dovtedy sľubovala, že sa s parlamentom dohodne. Kratší termín nemal nahnevať tých, ktorí sa obávali, že dlhé predĺženie môže zvýšiť šancu na zrušenie brexitu. Navyše by sa zvýšil tlak na poslancov, aby jej dohodu schválili.

3. Prečo rokovania toľko trvali?