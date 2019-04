Lídri Únie rokujú o predĺžení brexitu

Londýn požiadal o ďalší odklad do 30. júna.

10. apr 2019 o 19:30 SITA

BRUSEL. Lídri Európskej únie začali rokovať o ďalšom predĺžení brexitu. Mimoriadne sa stretli na zasadnutí Európskej rady v Bruseli, keďže Londýn požiadal o ďalší odklad do 30. júna.

Otázkou je, koľko času premiéri a prezidenti Británii na odchod poskytnú.

Britská premiérka Theresa Mayová pred novinármi pripustila, že pre mnohých je frustrujúce, že sa tento summit vôbec koná.

Brexit mešká

"Už sme mali opustiť Európsku úniu. Ľutujem najmä to, že sa britskému parlamentu doteraz nepodarilo schváliť dohodu o odchode. No ja a moja vláda budeme naďalej robiť na tom, aby sa to podarilo,“ povedala Mayová pri príchode na summit.

Prečítajte si tiež: Únia odmieta krátky odklad brexitu. Aké má Mayová možnosti

Pôvodne malo Spojené kráľovstvo opustiť EÚ 29. marca, aktuálny dátum brexitu po nedávnom odklade je 12. apríl.

To, že Británia určite tento piatok neodíde, tvrdí írsky premiér Leo Varadkar.

"Som si istý, že odsúhlasíme predĺženie. Ide o to, na koľko a za akých podmienok,“ povedal.

Práve jeho krajiny sa brexit dotýka najviac, pretože ak by Briti odišli bez dohody, mohli by nastať komplikácie na hraniciach medzi Írskom a Severným Írskom.

"Nechcú odísť bez dohody, nechcú odísť s dohodou a niektorí nechcú odísť vôbec,“ popísal Varadkar situáciu v Británii s tým, že podľa neho by bolo pre každého lepšie, ak by ostali v únii, ale je to na rozhodnutí britského parlamentu.

Holandskému premiérovi dochádza trpezlivosť

K novinárom prehovorila aj litovská prezidentka Dalia Grybauskaite. Je si istá, že premiéri a prezidenti európskej dvadsaťsedmičky "Mayovej neublížia".

Sama obdivuje jej výdrž, silu a trpezlivosť. Upozornila však, že pravdepodobne neschvália ďalšie krátke predĺženie, ale ročné.

Prečítajte si tiež: Briti hrozia, že ak pôjdu do eurovolieb, rozložia EÚ

Mayovej podmienkou je, že ak sa im v priebehu tohto predĺženia podarí nájsť cestu z únie skôr, odídu skôr.

Na otázku, či si myslí, že sa Britom vôbec niekedy podarí odísť, litovská prezidentka povedala, že ide o "čistú špekuláciu“.

Holandský premiér Mark Rutte priznal, že už mu dochádza trpezlivosť s brexitom, ale to neznamená, že by išiel proti Mayovej.

Otázkou noci bude dĺžka a podmienky predĺženia brexitu.

„OK, chceš predĺženie. Čo je tvoj plán? Ako nám garantuješ, že ostaneš lojálnym partnerom EÚ, keď musíme rozhodovať o budúcnosti únie, o budúcom rozpočte únie? Ako garantuješ, že to Veľká Británia nenaruší? Toto sa jej budeme pýtať a na to nám musí odpovedať,“ povedal Rutte.