Iránsky parlamentný výbor vyzval v spore s USA na rozvážnosť, jeho šéf varoval pred stupňovaním krízy

USA zaradili iránske gardy medzi teroristické organizácie.

10. apr 2019 o 17:26 TASR

TEHERÁN. Irán si neželá vojnu so Spojenými štátmi a parlament islamskej republiky by mal postupovať rozvážne, pokiaľ ide o rozhodnutie Washingtonu zaradiť iránske revolučné gardy do svojho zoznamu teroristických organizácií.

Podľa tlačovej agentúry DPA to vyhlásil v stredu národnobezpečnostný výbor parlamentu v Teheráne.

Predseda výboru Hešmatolláh Faláhatpíše varoval iránskych politikov, obzvlášť zástancov tzv. tvrdej línie, pred ďalším stupňovaním krízy výrokmi, ako sú tie o "návrate amerických vojakov v rakvách".

"Parlament by mal mať v programe len vecné debaty v súlade s medzinárodnými štandardmi a Chartou OSN," povedal.

Revolučné gardy, oficiálne nazývané Zbor strážcov islamskej revolúcie, sú elitnou zložkou iránskych ozbrojených síl, pričom podľa DPA zohrávajú zďaleka významnejšiu úlohu ako bežná armáda.

Irán nevyhlásil USA vojnu

Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že Spojené štáty zaradili iránske gardy medzi "zahraničné teroristické organizácie".

Tento bezprecedentný krok má odrážať to, že Irán ako štát podporuje terorizmus, na čom sa podľa šéfa Bieleho domu aktívne a rôznymi spôsobmi podieľajú práve revolučné gardy.

Iránska Najvyššia národnobezpečnostná rada zareagovala podobným krokom, keď označila za "teroristickú organizáciu" Centrálne velenie americkej armády (CENTCOM). Spojené štáty zároveň zaradila medzi krajiny podporujúce terorizmus.

Iránsky parlament má teraz rozhodnutie rady potvrdiť vo forme zákona.

Podľa predsedu parlamentného národnobezpečnostného výboru, ktorého vyjadrenie prevzala DPA z iránskej štátnej tlačovej agentúry IRNA, tento postup neznamená vyhlásenie vojny Spojeným štátom a Irán sa obmedzí len na nutnú obranu.

Iránsky prezident telefonoval s Macronom

Iránsky prezident Hasan Rúhání označil rozhodnutie Washingtonu za "absurdné a márne".

V utorkovom telefonáte s francúzskym náprotivkom Emmanuelom Macronom poznamenal, že práve revolučné gardy už celé desaťročia bojujú proti teroristom a bez nich by prinajmenšom Irak a Sýria padli do rúk teroristickej organizácie Islamský štát.

Na znak solidarity s revolučnými gardami prišli v utorok na zasadnutie parlamentu v Teheráne takmer všetci poslanci v gardistických uniformách.