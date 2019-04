Prima správa, do Česka ide CNN

Americká televízia si asi českú značku nepreverila.

10. apr 2019 o 13:40 Jindřich Šídlo

Možno najzábavnejšia správa posledných dní znie: do Česka prichádza slávna spravodajská televízia CNN. Dohodu o spolupráci s ňou uzavrela TV Prima a nový čisto spravodajský kanál, ktorý by mal byť spustený do roka, sa bude volať Prima CNN News.

A teraz, čo je na tom také zábavné. Spojenie Prima – CNN znie podobne ako napríklad spoločný tím Sparty a Slavie. Alebo spojenie Andreja Babiša s ODS, touto matkou korupcia... pardon, takú vládu už vlastne Babiš neúspešne ponúkal po voľbách v roku 2017.

Z čoho vyplýva, že v Česku je možné naozaj všetko. Vrátane spojenie liberálnej CNN s Primou.

Aby to ale bolo ku všetkým fér: Prima je dosť úspešná televízia. V Česku jej patrí približne štvrtina trhu a tretie miesto v sledovanosti za ČT a Novou. Prevádzkujú celkovo osem kanálov a robia tam rôzne veci. Niektoré veľmi dobré, napríklad niektoré pôvodné detektívne seriály alebo Show Jana Krausa, známu aj na Slovensku. Potom veľa vecí priemerných a horších, ako každá komerčná televízia.

A potom bohužiaľ aj spravodajstvo.