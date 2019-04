Počet popráv v roku 2018 poklesol, Čína zostala na čele rebríčka

Celkový počet popráv vo svete klesol z 993 v roku 2017 na 690.

10. apr 2019 o 7:02 TASR

LONDÝN. Počet popráv vo svete minulý rok klesol o 31 percent a bol najnižší počet za posledných najmenej desať rokov.

Uvádza to medzinárodná ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) vo svojej každoročnej celosvetovej správe o treste smrti, ktorá bola zverejnená v stredu.

Čína zostala na čele rebríčka

Celkový počet popráv vo svete klesol z 993 v roku 2017 na 690. Počet trestov smrti však podľa správy Amnesty International zaznamenal nárast v niekoľkých krajinách vrátane Bieloruska, Japonska, Južného Sudánu, Singapuru a USA.

Čína zostala na čele rebríčka krajín, kde sa vykonalo najviac popráv. Údaje o uplatňovaní trestu smrti v tejto krajine sú predmetom štátneho tajomstva, podľa AI sa ich však mohli vykonať tisíce.

Za Čínou nasledujú Irán, kde vykonali najmenej 253 popráv, Saudská Arábia (149), Vietnam (najmenej 85) a Irak (najmenej 52).

Počet popráv v Iráne, kde došlo k zmene zákonov v oblasti trestných činov spojených s drogami, klesol o 50 percent.

Trest smrti nie je riešenie

Pokles v počte popráv zaznamenali aj Pakistan a Somálsko.

"Dramatický celosvetový pokles v počte popráv potvrdzuje, že aj krajiny, o ktorých by sa to najmenej predpokladalo, zavádzajú zmeny vo svojich spôsoboch a prichádzajú na to, že trest smrti nie je riešenie," povedal generálny tajomník Amnesty International Kumi Naidoo.

Pokles počtu popráv v niektorých z krajín, ktoré patrili medzi vykonávateľov trestu smrti, je podľa Naidooa sľubný náznak toho, že úplné odstránenie trestu smrti je len otázkou času.

Thajsko obnovilo trest smrti

Amnesty International však zaznamenala nárast počtu popráv v Bielorusku, Japonsku, Južnom Sudáne, Singapure a v USA.

Thajsko obnovilo trest smrti a vykonalo prvú popravu od roku 2009. Srílanský prezident Maithrípála Siriséna sa vo februári zaviazal, že obnoví hrdelný trest pre niektorých usvedčených obchodníkov s drogami, ktorí sú odsúdení na smrť.

Krajiny, ktoré stále uplatňujú trest smrti, Naidoo vyzval, aby konali odvážne a hneď prestali s týmto trestom.

Amnesty International takisto vyjadrila znepokojenie nad prudkým nárastom počtu rozsudkov smrti za minulý rok v niektorých krajinách. V Iraku ich počet vzrástol najmenej štvornásobne z 65 v roku 2017 na minimálne 271.

Prudký nárast popráv v Egypte

V Egypte počet trestov smrti vzrástol o 75 percent, čo Amnesty International pripisuje hromadne udeleným trestom smrti v nespravodlivých procesoch často založených na "priznaniach" získaných mučením a v dôsledku nedostatočného policajného vyšetrovania.

Burkina Faso minulý rok prijala nový trestný zákonník, ktorý zrušil trest smrti, a Gambia a Malajzia naň vyhlásili moratórium.

Najvyšší súd v americkom štáte Washington v októbri minulého roka rozhodol, že trest smrti porušuje ústavu.

Počas decembrového zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov až 121 krajín podporilo globálne moratórium na trest smrti a 35 hlasovalo proti, uvádza Amnesty International.

Ku koncu roka 2018 trest smrti za všetky zločiny zrušilo 106 krajín a 142 krajín zrušilo trest smrti legislatívne alebo v praxi.