V New Yorku nariadili povinné očkovanie proti osýpkam

Osýpky zasiahli najmä ultra-ortodoxnú židovskú komunitu.

9. apr 2019 o 17:57 SITA

NEW YORK. Predstavitelia New Yorku vyhlásili výnimočný stav v oblasti verejného zdravia v súvislosti s osýpkami a zároveň nariadili povinné očkovanie pre ľudí, ktorí sa môžu dostať do kontaktu s vírusom. Starosta Bill de Blasio to potvrdil v utorok.

Nariadenie sa týka niektorých obyvateľov brooklynskej časti Williamsburg, kde sa od septembra nakazilo viac ako 250 ľudí.

Vyhlásenie sa týka aj detí starších ako šesť mesiacov. Kto neposlúchne výzvu, môže dostať pokutu tisíc dolárov (v prepočte približne 890 eur).

Osýpky zasiahli najmä ultra-ortodoxnú židovskú komunitu. Úrady tento týždeň nariadili niektorým školám a iným zariadeniam, ktoré pracujú so spomínanou komunitou, aby vylúčili svojich nezaočkovaných žiakov, inak im hrozí zatvorenie.