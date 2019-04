Všetci sa chcú dohodnúť, nikto to nedokáže. Čo bude ďalej s brexitom?

Únia v stredu rozhodne o budúcnosti brexitu.

9. apr 2019 o 19:24 Lukáš Onderčanin

BRUSEL, BRATISLAVA. V utorok prešlo tisíc dní, odkedy sa po referende o brexite stala Theresa Mayová premiérkou. Prešli tiež štyri mesiace, odkedy z Bruselu priniesla dohodu s 27 členskými štátmi.

Veľká Británia je napriek tomu stále súčasťou Európskej únie, z čoho sú dnes frustrované všetky britské politické strany - konzervatívci, labouristi aj liberálni demokrati.

To, či sa to tento týždeň zmení, sa môže ukázať na stredajšom summite v Bruseli. Európski lídri na ňom rozhodnú, či Británii dovolia druhýkrát preložiť termín brexitu.

Na britskej strane v otázke vládne skôr chaos, čoho dôkazom sú tri neúspešné hlasovania, v ktorých britský parlament odmietol dohodu, ktorú premiérka vyrokovala s Bruselom. Nevyšla jej ani snaha dohodnúť sa s labouristickou opozíciou.

Mayová sa preto snaží presvedčiť aspoň európskych partnerov o tom, že opäť potrebuje viac času. Ešte pred summitom letela do Berlína aj Paríža, požaduje čas do konca júna.

To, či ho Británia naozaj dostane, je však veľmi neisté. Aké sú možné scenáre najbližších dní?

1. Únia odmietne predĺženie

Tohto kroku sa obáva Británia, britské aj európske firmy, Írsko aj investori. No po mesiacoch vyjednávaní sú aj európski lídri unavení a v Bruseli im môže dôjsť trpezlivosť.

Ak by Európa Británii schválila ďalší odklad, Briti sa pravdepodobne budú musieť zúčastniť na voľbách do Európskeho parlamentu. Európskym krajinám, ktoré si už rozpočítali prázdne miesta po britských europoslancoch, by to mohlo priniesť komplikácie.