Austrálska krajná pravica prevzala názov hnutia žltých viest

Ide o snahu preniesť hnutie z ulíc do parlamentu.

9. apr 2019 o 12:24 TASR

CANBERRA. Austrálska krajne pravicová protiimigrantská strana, ktorá sa inšpirovala francúzskym hnutím žltých viest, v utorok oficiálne zmenila svoj názov na Yellow Vest Australia, píše agentúra AFP.

Predstavitelia malého politického zoskupenia - známeho pôvodne pod názvom Austrálska aliancia slobody - vyhlásili, že volebná komisia schválila zmenu ich názvu práve včas, aby sa mohli s novým názvom zapojiť do kampane pred plánovanými parlamentnými voľbami.

Tá by sa v Austrálii mala začať už na budúci týždeň.

Predsedníčka strany Debbie Robinsonová v tejto súvislosti uviedla, že inšpiráciou pre stranu bolo francúzske hnutie žltých viest, ktoré od minulého roku organizuje protesty v Paríži a iných francúzskych mestách.

Hnutie podľa nej totiž "reprezentuje nespokojných občanov, ktorí sú znepokojení globalizáciou, imigráciou a životnými nákladmi".

"Chceme preniesť toto hnutie z ulíc do parlamentu. Boli by sme prvou krajinou na svete, ktorá by to urobila," povedala Robinsonová.

Austrálska politička ďalej priznala, že zmena názvu jej strany, ktorá nikdy nepôsobila v austrálskom parlamente, by mohla zabrániť jej zamieňaniu s vládnou Austrálskou liberálnou stranou.

Hnutie žltých viest vzniklo vo Francúzsku vlani v novembri ako protest proti plánovanému zvýšeniu daní z pohonných hmôt, avšak postupne sa rozrástlo o širšie požiadavky týkajúce sa daní, platov a priamej demokracie.