Nech neskĺznu na šikmú plochu. Ako sa v Kodani starajú o deti migrantov (reportáž)

KODAŇ. Zvyknúť si, že pánmi ciest v Kodani sú cyklisti, netrvá dlho. V druhý deň pobytu v dánskej metropole sa nám už darí nezavadzať im, oni to oceňujú a prestávajú siahať po zvončekoch.

Prechádzame sa medzi tehlou obloženými budovami vo štvrti, kde podľa domácich bývajú najmä solventnejší ľudia. My tu však hľadáme „geto“, sociálne byty, v ktorých môže za pomerne výhodnú cenu bývať prakticky ktokoľvek.

Na jednom mieste, neraz aj v rovnakom vchode, bývajú spolu slobodné matky s deťmi, študenti, penzisti, migranti z Afriky alebo Ďalekého východu a o čosi ďalej aj injekční užívatelia drog. V sociálnych bytoch smú zostať, kým platia nájom. Ten je obyčajne takmer o polovicu nižší v porovnaní so súkromnými bytmi v tej istej lokalite.

Väčšina obyvateľov sociálnych bytov si na bývanie dokáže zarobiť, niektorí však podľahnú mámeniu reklám na rýchle pôžičky a ich príbeh sa môže napokon skončiť vysťahovaním.

Geto by sme hľadali zbytočne

„Netvárime sa, že všetko funguje dokonale,“ hovorí Stine Hartmannová z bytového združenia VIBO, ktorá nás vodí medzi budovami. Sociálne byty sú v podstate v správe bytových združení, či skôr družstiev, akým je aj VIBO. Družstvá zastrešujú bytové asociácie.

Čo je dánske geto? oblasť s viac ako tisíc obyvateľmi, z ktorých viac než polovica pochádza odinakiaľ ako zo západného sveta a ktorá zároveň spĺňa aspoň dve z týchto kritérií: vyše 40 percent obyvateľov vo veku 18 - 64 rokov nemá prístup na trh práce alebo ku vzdelaniu v porovnaní s priemerom krajiny tu žije trikrát viac ľudí, ktorí boli niekedy odsúdení za trestný čin, viac ako 60 percent obyvateľov vo veku 30 - 59 rokov má iba základné vzdelanie, priemerný hrubý príjem rezidentov (vo veku 15 - 64 rokov) tvorí menej ako 55 percent priemerného hrubého príjmu v danej oblasti

„Niekedy tu ľudia závislí od heroínu zaspia pod stromom na lavičke, občas musí prísť aj polícia,“ konštatuje a ukazuje, v ktorých budovách sú byty súkromné a v ktorých tie „ich“, sociálne.

Geto - ako ho chápeme v strednej Európe - by sme tu hľadali márne. Všetky bytové domy sa príliš podobajú tým privátnym, majú upravenú tehlovú fasádu a čisté balkóny.

Stále nám nie je celkom jasné, ako môže takýto systém fungovať, a tak sa Stine poponáhľa s vysvetlením. Výstavbu novej sociálnej bytovky financujú prevažne z hypotéky, asi desať percent peňazí bytovému družstvu bezúročne poskytne mesto a zvyšok pochádza od nájomníkov.

Finančná rezerva na stavbu ďalšej budovy vzniká vďaka tomu, že nájomníci za bývanie platia aj po tom, čo je už hypotéka splatená.

A kto si môže podať žiadosť o sociálny byt? Každý, kto má viac ako 15 rokov. Podmienkou dokonca nie je ani to, aby mal nízky príjem, alebo sa nachádzal v zložitej životnej situácii. Samozrejme, ak niekto tieto kritériá spĺňa, dostáva v poradovníku na sociálny byt prednosť.

Dánske úrady tento projekt nazývajú neziskovým bývaním. Sociálne byty sú preto trochu nepresným pomenovaním. Možno ich nájsť po celej krajine, pričom fungujú na rovnakom princípe.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Getá sú späť. Dánska vláda zasahuje proti oblastiam s moslimami

Čo si uvedomujú deti bohatých Dánov

Ľuďom, ktorí zarobia málo, nevedia si nájsť trvalú prácu alebo do Dánska utečú pred konfliktom v rodnej krajine, ponúka Kodaň viac ako len lacnejšiu strechu nad hlavou.

“ Darí sa nám spájať decká z rozdielnych sociálnych vrstiev. Deti majetnejších Kodančanov takto zisťujú, že nie všetci ich rovesníci majú rovnakú štartovaciu pozíciu. „ Stine Hartmannová

Dokazuje to aj Stine, ktorá pracuje s deťmi a mládežou.

„Nedávno sa nám podarilo získať peniaze pre štyri dievčatká, ktoré teraz môžu chodiť do tanečnej školy. Ich mamy by si to nemohli dovoliť,“ vysvetľuje Stine a dodáva, že ide o matky samoživiteľky, ktoré pochádzajú z Iraku, Kurdistanu a Tuniska. V Kodani žijú v sociálnych bytoch.

„Dievčence sú teraz natešené, že sa môžu učiť tancovať. My v tom vidíme dôležitejší prínos. Darí sa nám spájať decká z rozdielnych sociálnych vrstiev. Napríklad deti majetnejších Kodančanov takto zisťujú, že nie všetci ich rovesníci majú rovnakú štartovaciu pozíciu.“

„Takže vlastne praskáte sociálne bubliny,“ prehodíme na okraj debaty frázu, ktorá sa na Slovensku celkom zaužívala. Stine vyzerá, že ju počuje prvýkrát, no o to väčšmi je z nej nadšená. „Presne! Mnohé deti si tak uvedomia, aké majú šťastie, že sa narodili v Dánsku a nie v Sýrii či Iraku.“

Stine sa podchvíľou usmieva a pýta sa na pomery na Slovensku. Zaujíma ju, ako sa tunajší ľudia stavajú k otázke migrácie. Vysvetľujeme jej, že slovenská spoločnosť je pri diskusii o migrantoch dosť rozdelená. Dánsko je na tom podľa Stine rovnako. Jedna skupina obyvateľov chce migrantom pomáhať, druhá by ich najradšej poslala kade ľahšie.

„Ktorú skupinu je viac počuť?“ pýtame sa a dostávame očakávanú odpoveď. „Pravdaže tých, ktorí sú proti akýmkoľvek prisťahovalcom.“

Pre deti tu musíte byť. Nie občas, stále

Hoci Stine deťom zo sociálnych bytov pomáha, ich skutočným miláčikom sa stal Cliff.

Celým menom Clifford James Phillips, štíhly muž, ktorý má krátko pred šesťdesiatkou. Pochádza zo Spojeného kráľovstva a do Dánska prišiel v roku 1989.

“ Potrebujú cítiť, že ste tu pre ne. Nie občas, ale každý deň. Ak teda nechcete, aby skĺzli na šikmú plochu. Ja už mám svoj vek, ale vždy, keď sem prídem, zahrám si s nimi futbal. „ Cliff J. Phillips

Začínal tu ako záhradník, no neskôr hľadal prácu, ktorá by ho viac napĺňala. A tak sa začal starať o deti zo sociálnych bytov a vypĺňať im ich voľný čas, ktorého mali naozaj veľa.

„Potrebujú cítiť, že ste tu pre ne. Nie občas, ale každý deň. Ak teda nechcete, aby skĺzli na šikmú plochu. Ja už mám svoj vek, ale vždy, keď sem prídem, zahrám si s nimi futbal,“ vykladá Cliff a rukou si pridŕža vlasy nad čelom, aby mu ich vietor stále nesfukoval do očí.

Zdá s, že v tejto lokalite ho poznajú úplne všetci. Kedykoľvek na priľahlých uliciach stretneme nejakého človeka, nadšene nášho sprievodcu pozdraví. Mládenec v rifľovej bunde zosadne z bicykla, len aby si s Cliffom mohol podať ruku.

Kráčame smerom ku komunitnej knižnici, v ktorej sú služby zadarmo, s výnimkou kaviarne, ktorá sa v budove nachádza. Za koláč a kapučíno si maškrtníci musia zaplatiť.

Cestou narážame na deti rôznej farby pleti i vekovej kategórie. Keď ich Cliff pozdraví ako prvý, až sa nadnášajú. V ich štvrti je návšteva, ktorá teraz vie, že sa s Cliffom poznajú po mene.

Dvaja chlapci sa pristavia. Vyzerajú trochu sklesnuto, a tak sa od nás Cliff na chvíľu oddeľuje. Debatuje s nimi na rohu ulice, ktorú lemujú podniky s rýchlym občerstvením, takže my zatiaľ stihneme obed.

Keď nás Cliff doženie, vysvetlí, že sa za ním „decká niekedy zastavujú, aby sa zverili so svojimi každodennými starosťami“. On si to váži. „Rozumiete, oni prídu za mnou. Chvíľu trvá, kým si s niekým vybudujete podobný vzťah.“

Treba sa vedieť dohodnúť

Dostávame prednášku o tom, že bývanie v sociálnych bytoch má osobité pravidlá. Okrem tých, s akými sa stretáva každý človek v podnájme – že musí udržiavať byt v čistote a so spotrebičmi zaobchádzať opatrne – sú tu aj ďalšie predpisy.

Podľa nich majú užívatelia sociálnych bytov väčšinu v správnej rade bytovej asociácie a každý obytný komplex má právo zvoliť si vlastnú komisiu, ktorej úlohou je zastupovať záujmy nájomníkov. Správna rada ako celok potom zastupuje záujmy bytovej asociácie, čím sa zrejme predchádza tomu, aby si nájomcovia odsúhlasili príliš utopické podmienky.

„Užívatelia bytov musia spolupracovať, musí tu fungovať demokracia. Nájomníci majú rozhodnúť, kedy sa má otvárať spoločná práčovňa a aké v nej budú ceny. Alebo či chcú mať medzi blokmi záhradu. Prípadne, či sa spolu vyberú niekam na výlet,“ vymenúva Cliff. Na našu otázku, či to takto hladko funguje aj v realite, odpovedá s trochu trpkým úsmevom: „Ani nie.“

Aby im nezachutil život za hranou

Z vchodu, pred ktorým práve postávame, vychádza vysoký mladík a zastavuje sa pri Cliffovi.

„To bol Bahi, Bahi Siam,“ dozvedáme sa, keď mladý muž zájde za roh. „Ide sa pomodliť do mešity, ale potom by ste sa ho mohli skúsiť na niečo spýtať, možno by vám povedal voľačo zaujímavé do článku,“ angažuje sa Cliff.

Súhlasíme. Zakrátko už sedíme s dvadsaťtriročným Bahim pri stole a počúvame zostručnenú verziu jeho rodinného príbehu. Mladíkov otec je pôvodom Egypťan a do Dánska prišiel ako dvadsiatnik, teda asi pred 40 rokmi.

Bahi je presvedčený, že vtedy bolo migrantom v Dánsku, ale aj v iných krajinách, ľahšie. „Teraz všetko skomplikovala migračná kríza, od roku 2015 je cítiť väčšiu nevraživosť voči cudzincom,“ povzdychne si, no zároveň dodáva, že naozaj nepríjemné rasistické poznámky si vypočul iba raz.

„Išli sme s kamarátmi na pohárik a cestou späť, keď už som kráčal sám, jeden muž po mne začal vykrikovať, že som bratranec Usámu bin Ládina a čosi o Islamskom štáte,“ spomína Bahi. „Nechcel som s ním ísť do konfliktu, tak som ho jednoducho ignoroval. Možno to napokon ani nemyslel zle a bol iba opitý.“

Bahi Siam. (zdroj: SME - Nina Sobotovičová)

Hoci počúvame o jeho nepríjemnej skúsenosti, nedá nám nespýtať sa, ako k sebe idú piatkové modlitby v mešite a alkohol. Bahi sa usmeje. „Modliť sa už chodím veľmi zriedka, teraz som do mešity zašiel po veľmi dlhom čase. Nie som veľmi praktizujúci moslim, no v boha, samozrejme, verím.“

„Príležitostný drink je teda v poriadku, a čo bravčové mäso?“ zaujímame sa. „Bravčové nejem.“ Popri debate o gastronómii z Bahiho vypadne, že mentoruje mladšie deti zo sociálnych bytov. Robí teda to, o čo sa už roky snaží Cliff.

„Je to kolobeh. Teraz je aj na mne, aby som sa venoval mladším deťom, trávil s nimi čas a ukázal im, že nie je nič frajerské na tom stať sa kriminálnikom,“ rozohní sa.

Dodáva, že sám vidí, ako veľa voľného času majú tieto deti, a preto nad nimi treba obzvlášť bdieť, aby im nezachutil život na hrane zákona, či dokonca za ňou. „Dohliadam najmä na mladších súrodencov svojich vrstovníkov,“ spresňuje.

Okružnú jazdu zakončujeme v telocvični, kde sa práve chystá futbalový zápas. Po hracej ploche pobehujú deti v rozlišovacích dresoch. Organizácia UNICEF by sem pokojne mohla prísť natáčať videospot o tom, ako si pri športe dokážu ľudia bez ohľadu na farbu pleti či vierovyznanie porozumieť.

Kým rozhodca nezahvízda, neprestávajú sa rehotať. Rivalitu možno vidieť až po odštartovaní zápasu, aj to iba medzi súperiacimi tímami. Cliff deti spokojne pozoruje.

„Viete, nie je to vždy ideálne, jasné, že sa medzi sebou vieme aj povadiť. No dôležité je tým deťom ukázať , že na vašom vzťahu k nim sa nič nezmení. A keď príde ďalší deň, dokážete si opäť vypočuť ich ponosy a keď treba, znova ich objať.“

Cestu reportérky zabezpečilo občianske združenie PDCS (Partners for Democratic Change Slovakia) v rámci projektu "Build Solid Ground" financovaného z prostriedkov Európskej únie.