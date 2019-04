Erdogan odmieta Netanjahuov plán na anexiu Predjordánska

Netanjahu tvrdí, že v prípade úspechu v predčasných voľbách anektuje Predjordánsko.

8. apr 2019 o 10:57 TASR

ANKARA. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok vyhlásil, že západný breh rieky Jordán patrí Palestínčanom.

Reagoval tým na vyhlásenie izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, ktorý počas víkendu avizoval, že v prípade svojho úspechu v utorkových parlamentných voľbách Izrael pristúpi k anektovaniu okupovaného Predjordánska.

Ako informovala agentúra Reuters, Erdogan v pondelok upozornil, že takýto krok bude "ďalším okupačným opatrením" zo strany Izraela. Zdôraznil tiež, že Turecko podporuje Palestínu.

Prečítajte si tiež: Netanjahu škandály prežil. Vyhrať môže aj útokmi na Palestínčanov

Netanjahu v sobotňajšom rozhovore pre televíznu stanicu Kanál 12 neuviedol podrobnosti, ako rýchlo plánuje napredovať s anexiou Predjordánska a či by tento krok zahŕňal všetky židovské osady.

Ak by sa anexia uskutočnila vo veľkom rozsahu, mohla by zmariť aj posledné nádeje na realizáciu dvojštátneho riešenia v izraelsko-palestínskom konflikte, keď by vedľa seba existovali Izrael a palestínsky štát, ktorý by podľa predstáv tamojšieho vedenia mal zahŕňať práve Predjordánsko, pásmo Gazy a východný Jeruzalem - všetky územia, ktoré Izrael obsadil v roku 1967 počas tzv. šesťdňovej vojny.

Židovské osady postavené na území, ktoré Izrael zabral v šesťdňovej vojne v roku 1967, považuje medzinárodné spoločenstvo za nezákonné a ich pokračujúca výstavba je jednou z hlavných prekážok pre obnovenie plnohodnotných mierových rokovaní a mieru v tejto časti Blízkeho východu.

Turecko už v nedeľu deklarovalo, že Netanjahuove výroky v súvislosti s Predjordánskom považuje za nezodpovedné a zamerané na získanie hlasov voličov v predčasných parlamentných voľbách, ktoré sa v Izraeli konajú tento utorok.