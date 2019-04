Pytliaka v juhoafrickom parku udupal slon a následne ho zožrali levy

Našli len lebku a nohavice.

7. apr 2019 o 14:53 SITA

BRATISLAVA. V juhoafrickom Národnom parku Kruger udupal slon pytliaka, ktorého následne zožrali levy.

Jeho spoločníci povedali rodine zosnulého, že zomrel v utorok.

Príbuzní následne kontaktovali strážcov parku, ktorí začali hľadať telo.

Vo štvrtok našli len lebku a nohavice. Riaditeľ parku vyjadril pozostalým úprimnú sústrasť.

"Vstúpiť do Národného parku Kruger nelegálne a pešo nie je múdre. Prináša to so sebou veľké nebezpečenstvo a tento prípad je toho dôkazom," uviedol vo vyjadrení.