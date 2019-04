Nemci priviezli z Iraku deti bojovníkov Islamského štátu

Rodičia detí sú v irackom väzení.

5. apr 2019 o 18:23 TASR

BERLÍN. Nemecká vláda priviezla z Iraku do vlasti niekoľko detí uväznených džihádistov. V piatok o tom informovalo nemecké ministerstvo zahraničných vecí.

Repatriácia sa uskutočnila v čase, keď sa vojna proti extrémistickej organizácii Islamský štát (IS) blíži ku koncu, uviedla tlačová agentúra AFP.

"Počet neplnoletých osôb už privezených do Nemecka dosiahol maximálny jednociferný údaj," povedal zdroj z ministerstva zahraničných vecí.

Súčasne dodal, že deti sa vrátili so súhlasom ich rodičov a teraz sú v starostlivosti svojich príbuzných v Nemecku.

Skončili vo väzbe

Medzi prvými malými navrátilcami do Nemecka boli tri deti, ktoré pricestovali vo štvrtok na letisko v Stuttgarte so svojou 31-ročnou matkou, napísal vo vyhlásení ich právnik Mahmut Erdem. Dodal, že okamžite po prílete ich odviedli do väzby.

Podľa rezortu diplomacie je vo väzení v Iraku najmenej osem nemeckých občanov, keďže boli odsúdení za členstvo v IS.

Ministerstvo oznámilo, že vie o prípadoch nemeckých občanov vo väzbe v severnej Sýrii, ale dodalo, že k nim nemá priamy konzulárny prístup, pretože veľvyslanectvo v sýrskej metropole Damask je zatvorené.

Vláda sa predsa len snaží nájsť spôsob, ako vrátiť do vlasti nemeckých štátnych príslušníkov, informovalo ešte ministerstvo.

Kalifát sa rúca

Po páde poslednej bašty takzvaného Islamského štátu v Sýrii minulý mesiac sa stal osud zahraničných bojovníkov a ich rodín veľkým problémom pre vlády, keďže vojna proti IS sa chýli ku koncu.

Nemecké ministerstvo vnútra uviedlo, že deti sú nevinnými obeťami, čo umožňuje ich návrat.

Francúzsko minulý mesiac vzalo domov päť sirôt a návraty posudzuje jednotlivo, z prípadu na prípad.