Predvolebný prieskum favorizuje stranu premiéra Netanjahua

Výsledky sa zhodujú v tom, že Likud by dokázal vytvoriť fungujúcu koalíciu .

5. apr 2019 o 12:21 TASR

JERUZALEM. V izraelských parlamentných voľbách by zvíťazila strana Likud súčasného premiéra Benjamina Netanjahua.

Vyplýva to z posledného oficiálneho prieskumu verejnej mienky zverejneného v piatok len niekoľko dní pred parlamentnými voľbami.

Informovala o tom v piatok agentúra AFP.

I keď väčšina prieskumov doteraz predpovedala, že o trochu viac hlasov ako Netanjahuov Likud by získala strana Chosen le-Jisrael (Sila pre Izrael) bývalého náčelníka generálneho štábu izraelskej armády Bennyho Ganca, nič to nemení na skutočnosti, že ani jedna z týchto strán by v parlamente nezískala viac ako 25 percent kresiel.

Výsledky všetkých prieskumov sa zhodujú v tom, že Likud by dokázal vytvoriť fungujúcu koalíciu a poraziť tak svojho vyzývateľa Ganca.

V žiadnom z prieskumov sa neuvádza počet nerozhodnutých voličov, hoci ich je údajne dosť na to, aby ovplyvnili volebný výsledok.

Predchádzajúce prieskumy ukázali, že takmer jeden zo šiestich až siedmich voličov sa rozhoduje len dva dni pred voľbami, napísal v piatok izraelský denník Maariv.

Podľa prieskumu agentúry Smith Research, ktorý zverejnil denník The Jerusalem Post, by Gancova strana získala v 120-člennom Knesete 28 kresiel a pravicová strana Likud by skončila tesne za ňou s 27 kreslami.

Piatok je posledným dňom pred utorňajšími voľbami, keď môžu byť zverejnené výsledky prieskumov.