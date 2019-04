USA zrušili víza hlavnej prokurátorke Medzinárodného trestného súdu

Opatrenie údajne súvisí s možným vyšetrovaním konania amerických vojakov v Afganistane.

5. apr 2019

HAAG. Spojené štáty zrušili v piatok vstupné víza do USA hlavnej prokurátorke Medzinárodného trestného súdu (ICC) Fatou Bensoudovej.

S odvolaním sa na prokurátorkinu kanceláriu o tom informovala agentúra AFP.

Súvislosť s vyšetrovaním vojakov USA

Opatrenie údajne súvisí s možným vyšetrovaním konania amerických vojakov v Afganistane.

"Môžeme potvrdiť, že americké úrady zrušili prokurátorkine víza na vstup do USA," uviedla kancelária gambijskej právničky vo vyhlásení a dodala, že prokurátorka bude naďalej vykonávať svoje povinnosti "bez strachu alebo zaujatosti".

Agentúra AFP doplnila, že oznámenie nasledovalo dva týždne po tom, ako minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo oznámil obmedzenia vzťahujúce sa na pracovníkov ICC, ktorí preverujú amerických alebo spojeneckých vojakov.

Bensoudovej kancelária dodala, že podľa Rímskeho štatútu, ktorým sa ICC so sídlom v Haagu riadi, je prokurátorkin mandát "nezávislý a nestranný".

AFP ďalej napísala, že rozhodnutie USA by nemalo mať vplyv na Bensoudovej cesty do sídla Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku, kde sa pravidelne zúčastňuje na stretnutiach s Bezpečnostnou radou OSN (BR OSN).

Bensoudová poukázala na zločiny v Afganistane

Hlavná prokurátorka ICC požiadala v novembri 2017 sudcov, aby schválili vyšetrovanie možných vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti spáchaných počas vojny v Afganistane.

Vojnové zločiny mali údajne spáchať príslušníci americkej armády a americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) a tiež afganské sily a hnutie Taliban.

Súd doposiaľ v tejto veci nerozhodol.

USA od začiatku zriadenie ICC bojkotovali

Administratíva prezidenta Donalda Trumpa napriek tomu preventívne reagovala. Pompeo 15. marca varoval, že ICC "útočí na právny štát USA".

USA od začiatku zriadenie ICC bojkotovali. Bývalý prezident USA Bill Clinton síce Rímsky štatút podpísal, Washington ho však neratifikoval.

Na základe zmluvy z Ríma by totiž mohli byť stíhaní aj americkí vojaci, ktorí by sa dopustili trestných činov počas plnenia vojenských akcií v zámorí.