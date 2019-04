Británia požiadala o odklad brexitu do 30. júna

O britskej požiadavke musí rozhodnúť Únia.

5. apr 2019 o 10:12 (aktualizované 5. apr 2019 o 10:38) TASR, Lukáš Onderčanin

Správu aktualizujeme.

LONDÝN. Ani dva roky a deväť mesiacov od referenda za brexit Británia nemá jasno v tom, kedy odíde z Európskej únie. Po tom, čo parlament v uplynulom týždni neschválil žiadnu verziu dohody, požiadala britská premiérka Theresa Mayová predsedu Európskej rady Donalda Tuska o ďalší odklad. Británia by podľa neho odišla do 30. júna 2019.

S odkladom však musí súhlasiť všetkých 27 členských krajín EÚ.

„Je frustrujúce, že sme tento proces ešte nedotiahli do úspešného záveru,“ napísala Mayová v liste Európskej rade. Premiérka sa bude snažiť, aby Británia odišla ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sa konajú od 23. mája. Ak sa bude zdať, že parlamentné strany dohodu nedosiahnu, Británia sa bude musieť pripraviť aj na voľby.

Doteraz túto možnosť pritom Mayová odmietala, časť jej vlády hrozila aj rezignáciou.

To, že by jej Brusel mohol ustúpiť, naznačujú vyjadrenia Donalda Tuska. Ten v piatok podľa BBC povedal, že je ochotný Británii ponúknuť flexibilný ročný odklad brexitu. Londýn by mohol odísť z Únie skôr, ak by parlament schválil dohodu o brexite.

Odklad brexitu však majú v rukách európski lídri, ktorí sa stretnú v stredu na summite v Bruseli. Ak by Mayovej požiadavku odmietli, Británia by bola nútená odísť z Únie v piatok, 12. apríla.