Nová sila proti Únii? Salvini chce zjednotiť krajnú pravicu

Spájať so Salvinim sa chce aj Sme rodina.

4. apr 2019 o 18:43 Lukáš Onderčanin

MILÁNO, BRATISLAVA. „Európska únia zabije Európu," povedala francúzska nacionalistka Marine Le Penová podľa denníka New York Times, keď sa pred dvoma rokmi v Prahe stretla s holandským nacionalistom Geertom Wildersom a predsedom českej strany SPD Tomiom Okamurom.

Európskej únii odkázali, že migračnými kvótami ničí suverenitu členských štátov.

V pondelok sa v luxusnom hoteli v Miláne pod vedením talianskeho vicepremiéra Mattea Salviniho stretnú predstavitelia nacionalistických strán z celej Európy.

Nacionalistické strany pred májovými voľbami do Európskeho parlamentu získavajú čoraz väčšiu podporu a milánske stretnutie by mohlo byť základom novej európskej skupiny, do ktorej by sa po voľbách mohli pridať aj ďalšie vrátane slovenských strán.

Prieskumy naznačujú, že práve Salviniho Liga by sa po máji mohla stať druhou najväčšou stranou v Európskom parlamente hneď po Merkelovej kresťanských demokratoch. Do Milána Salvini pozval podľa Guardianu zástupcov z dvadsiatich krajín.

Rozdeľuje ich Čína aj Rusko

Krajne pravicové strany sa snažili o zjednotenie už dávnejšie. Le Penová a Wilders sa v roku 2014 spolu s talianskou Ligou a rakúskymi Slobodnými (FPÖ) snažili o vytvorenie vlastnej frakcie v Európskom parlamente.

Kam patria nacionalisti a euroskeptici? Niektoré z väčších nacionalistických a populistických strán v Európskom parlamente. Európa národov a slobody (ENF) Národné zhromaždenie (Francúzsko)

Liga (Taliansko)

Strana slobody (Holandsko)

Slobodná strana Rakúska (Rakúsko) Európa slobody a priamej demokracie (EFDD) Hnutie piatich hviezd (Taliansko)

UKIP – Strana nezávislosti (Veľká Británia)

Alternatíva za Nemecko (Nemecko) Európski konzervatívci a reformisti (ECR) Právo a spravodlivosť (Poľsko)

Bratia Talianska (Taliansko)

Švédski demokrati (Švédsko)

Frakcia Európa národov a slobody (ENF) však nezískala dosť hlasov – chýbali im totiž členovia z ďalších dvoch krajín Únie. Strany sa totiž obávali prijať medzi seba aj členov poľského Kongresu novej pravice, ktorého líder Janusz Korwin-Mikke mal ešte extrémnejšie názory.

O rok neskôr sa im už podmienku splniť podarilo. Odvtedy sa lídri euroskeptických strán stretávajú takmer pravidelne.

Viaceré nacionalistické aj krajne pravicové strany sú dnes v europarlamente rozdelené najmä v troch politických skupinách – okrem ENF sú aj v skupine Európa slobody a priamej demokracie EFDD (kam patrí aj protiislamská Alternatíva za Nemecko či talianske Hnutie piatich hviezd) či medzi konzervatívcami z ECR. To však neznamená, že strany sa po voľbách nemôžu preskupiť a vytvoriť silnejšiu frakciu.

„Je otázne, či budú mať dostatočne veľké počty, aby vznikla čisto extrémistická alternatíva. Ak nie, možno sa budú strany chcieť pridať k väčšiemu zoskupeniu a ich agenda neprejde v najčistejšej forme, no aspoň niečo z nej budú môcť pretlačiť," hovorí šéf európskej sekcie think tanku Carnegie Tomáš Valášek.

Salvini si preto partnerov hľadá aj v strednej Európe.