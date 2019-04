Južná Kórea plánuje poslať do Severnej Kórey špeciálneho vyslanca

Vláda Mun Če-ina sa usiluje o zmierenie so Severnou Kóreou.

4. apr 2019 o 13:48 SITA

SOUL. Južná Kórea plánuje poslať do Severnej Kórey špeciálneho vyslanca. Juhokórejský poradca pre národnú bezpečnosť to vo štvrtok povedal tamojším poslancom, pričom bližšie informácie zatiaľ neuviedol.



Rokovania o severokórejskom jadrovom programe uviazli v slepej uličke po samite prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una, ktorý sa konal nedávno vo Vietname. Politici však nedospeli k žiadnej dohode.



Juhokórejský prezident Mun Če-in plánuje na budúci týždeň vycestovať do Washingtonu, kde bude s Trumpom rokovať o jadrovom programe.

