Šefčovič: Kolegovia z Komisie moje postoje z kampane nekritizovali

Komisár chce vo funkcii pokračovať.

4. apr 2019 o 13:18 Matúš Krčmárik

Necelý týždeň po druhom kole prezidentských volieb sa slovenský eurokomisár MAROŠ ŠEFČOVIČ v Bruseli stretol so skupinou slovenských novinárov. Hovoril o tom, s akými reakciami na prezidetskú kampaň sa stretol v Bruseli a či chce ostať komisárom aj po tohtoročných voľbách do Európskeho parlamentu.

Ako ste sa aklimatizovali v Bruseli?

„Bolo to veľmi rýchle, v pondelok som pricestoval, v stredu som prekladal prvé materiály, v ktorom sme sumarizovali, čo sme dosiahli pri energetickej únii. Predkladal som strategický plán na výrobu batérií v Európe, ku ktorému organizujeme 30. apríla ďalší summit, aby sa to pohlo správnym smerom.

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker ma hneď poveril vedením delegácie Komisie v Pekingu, kde bude summit k novej hodvábnej ceste.

Kalendár sa mi pomerne rýchlo napĺňa a, samozrejme, o chvíľu máme kampaň do volieb do Európskeho parlamentu. Tam sa budem snažiť využiť svoj potenciál na to, aby prišlo voliť viac ľudí ako naposledy.“

Je pre vás príjemnejšie riešiť vašu „tradičnú“ agendu eurokomisára?

Prečítajte si tiež: Maroš Šefčovič ďakuje voličom a podporovateľom

„Musím zdôrazniť, že prechod bol veľmi rýchly. Dodnes dostávame veľa mailov, SMS, v ktorých nás povzbudzujú a gratulujú nám. Mnoho ľudí nám píše, že už im chýbame.

Z tohto pohľadu je to silná emócia, ktorá sa nestratí, keď nastúpim do lietadla a vystúpim v Bruseli. Kampaň, množstvo stretnutí a napätie okolo diskusií, to s nami ostane na veľmi dlhý čas.

Teraz ide o to, ako zmeniť nastavenie na európsku agendu. Je to funkcia, ktorú mám a ktorú chcem vykonávať do konca svojho mandátu.“

Budete sa znovu uchádzať o post eurokomisára?

„Chcel by som. Závisieť to bude od toho, ako dopadnú voľby do Európskeho parlamentu, v akom zložení bude fungovať, ako rýchlo sa vyskladá proeurópska väčšina a kto bude novým predsedom Európskej komisie.

Ten bude žiadať jednotlivé vlády o nominačné listy. Mám ambíciu byť nominovaný, budem zvedavý, či ma vláda znovu navrhne.“

Ako vás privítali kolegovia? Sledovali vašu prezidentskú kampaň?