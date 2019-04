Rusko žiada po skúsenostiach s voľbami na Ukrajine reformu monitorovania

Mal by sa zriadiť rámec, ktorý by vylúčil možnosť delenia štátov do skupín alebo podskupín.

4. apr 2019 o 10:30 TASR

| Registrovať Aby ste mohli odoberať príspevky tohto autora, musíte byť prihlásený: Prihlásiť

Ukrajinskí občania žijúci v Poľsku stoja v rade pred ukrajinským veľvyslanectvom vo Varšave počas ukrajinských prezidentských volieb v nedeľu 31. marca 2019. (Zdroj: TASR/AP)