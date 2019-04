Prezident Mexika poukázal na obrovské škody v prípade zatvorenia hraníc

Denne prejdú cez hranice medzi Mexikom a USA státisíce ľudí a tovar za 1,7 miliardy USD.

4. apr 2019 o 9:00 TASR

MEXIKO. Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador varoval prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa pred uzavretím hraníc medzi USA a Mexikom.

Informovala o tom vo štvrtok webová stránka rakúskej verejnoprávneho rozhlasu a televízie ORF.

Pompeo sľúbil, že hranice neuzavrú

Nebolo "by to dobré pre nikoho", povedal Obrador v stredu pred zástupcami médií.

Donald Trump opakovane pohrozil celkovým alebo čiastočným uzatvorením hraníc. Mexiku vyčíta, že nevyvíja dostatočné opatrenia, aby zabránilo migrantom prekračovať hranice.

Obrador uviedol, že jeho vláda nadviazala s USA v otázke hraníc a migračnej politiky veľmi dobrý kontakt. "Pomáhame a naďalej budeme pomáhať, aby sme zabránili konfliktu."

Minister zahraničných vecí Mexika Marcelo Ebrard v utorok uviedol, že šéf americkej diplomacie Mike Pompeo mu prisľúbil, že USA napriek vyhrážkam prezidenta Trumpa hranice neuzavrú.

Státisíce ľudí, tovar za miliardy

Každý deň prejdú cez hranice medzi Mexikom a USA státisíce ľudí a prevezie sa tovar v hodnote 1,7 miliardy dolárov (1,52 miliardy eur).

Minulý týždeň sa na hraniciach vytvorili dlhé zástupy ľudí po tom, ako Trump posilnil ochranu hraníc.

Napriek čakacej dobe až do ôsmich hodín sa podľa Obradora na hraniciach nevyskytujú žiadne väčšie problémy.

Príslušníci americkej pohraničnej stráže minulý týždeň zadržali už vyše 12.000 migrantov a nemajú ich už kam umiestňovať.

Najhoršia situácia je v texaskom meste El Paso. Do konca marca by celkový počet prichádzajúcich do USA za jeden mesiac mohol vzrásť na viac ako 100.000, čo by bola najvyššia takáto bilancia za posledné desaťročie.