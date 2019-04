Šéf ľudovcov v europarlamente láka voličov na jednotnú Európu

Weber si ako slogan svojej kampane vybral slovné spojenie The power of We.

4. apr 2019 o 6:34 TASR

Manfred Weber. (Zdroj: TASR/AP)